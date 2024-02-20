Этим летом городской архив прекратит выдавать документы пермякам

Однако получить архивные документы уже сейчас можно через портал Госуслуг или отделение МФЦ. Кроме того, можно подать заявку почтой России по адресу: 614036, г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, 15. В пресс-службе администрации Перми сообщают, что для заявлений, поступивших через Госуслуги с 1 января по 31 мая, уменьшен срок исполнения до 20 календарных дней. Кроме того, до закрытия личного приема в МБУ «Архив города Перми» имеется гостевой компьютер, где заявители могут направить в часы приема свое заявление через сайт Госуслуг.