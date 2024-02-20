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Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

С 1 июня архив Перми перестанет выдавать справки и документы

Этим летом городской архив прекратит выдавать документы пермякам

20 февраля 2024, 04:24
Фото: fusionbrain.ai

С 1 июня архив Перми перестанет выдавать справки и документы

В мэрии рассказали, куда можно обратиться за архивными документами.

С 1 июня текущего года закрывается личный прием граждан в архиве Перми. С этого дня невозможно будет подать заявления о предоставлении архивных справок, выписок или копий.

Однако получить архивные документы уже сейчас можно через портал Госуслуг или отделение МФЦ. Кроме того, можно подать заявку почтой России по адресу: 614036, г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, 15. В пресс-службе администрации Перми сообщают, что для заявлений, поступивших через Госуслуги с 1 января по 31 мая, уменьшен срок исполнения до 20 календарных дней. Кроме того, до закрытия личного приема в МБУ «Архив города Перми» имеется гостевой компьютер, где заявители могут направить в часы приема свое заявление через сайт Госуслуг.

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#Общество#Пермь#Администрация Перми#Госуслуги#Архив#Архивные документы
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