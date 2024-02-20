Головная боль и микропластик. Пермские ученые рассказали об опасности посуды

Тефлон — это торговое название тетрафторэтилена, соединения фтора и углерода. Тефлоновое покрытие — одно из самых популярных для сковородок, кастрюль и форм для выпечки. По словам доктора технических наук, профессора кафедры химических технологий ПНИПУ Владимира Пойлова, посуду с таким покрытием можно разогревать до 260°, край — до 300°. При этом повышать температуру до 300° можно только на небольшой срок, так как при долгом воздействии начнется термическое разложение, сообщает пресс-служба ПНИПУ.