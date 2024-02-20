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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Пермские ученые раскрыли, какой вред может нанести посуда

Головная боль и микропластик. Пермские ученые рассказали об опасности посуды

20 февраля 2024, 13:02
Фото: ideogram.ai

Пермские ученые раскрыли, какой вред может нанести посуда

Специалисты Пермского Политеха раскрыли, какую посуду лучше всего выбирать и как часто стоит менять кухонные доски.
Сюжет
ПНИПУ

Опасный тефлон

Тефлон — это торговое название тетрафторэтилена, соединения фтора и углерода. Тефлоновое покрытие — одно из самых популярных для сковородок, кастрюль и форм для выпечки. По словам доктора технических наук, профессора кафедры химических технологий ПНИПУ Владимира Пойлова, посуду с таким покрытием можно разогревать до 260°, край — до 300°. При этом повышать температуру до 300° можно только на небольшой срок, так как при долгом воздействии начнется термическое разложение, сообщает пресс-служба ПНИПУ.

Сковородка, разогретая до таких значений, начнет источать токсичные вещества. Среди них, например, плавиковая кислота — она негативно влиять на желудок, дыхательные пути и зубную эмаль. Если покрытие имеет повреждения, то токсичные вещества могут появляться и при более низких температурах.

Если дышать парами перегретого тефлона в течение 5-10 часов, то человек может начать чувствовать головную боль, ломоту в мышцах, повышенную температуру. Лечиться от этого не нужно, все пройдет, если выйти на свежий воздух на пару часов. Риски существуют для работников сферы общепита.

«Часто в описании производитель указывает, как сильно можно прогреть сковороду, кастрюлю или форму для выпекания, чтобы она не причиняла вреда здоровью. На это следует обращать внимание. Кроме того, в современном тефлоновом покрытии используют различные химические добавки, которые повышают температуру термического разложения, что делает его менее опасным», — пояснил Пойлов.

Опасна ли посуда из алюминия?

Эта посуда покрыта пленкой из оксида алюминия — она защищает металл от взаимодействия с пищей. В домашних условиях на плите или в духовке не получится разрушить это покрытие.

Какую посуду лучше всего использовать?

Самая безопасная — эмалированная посуда. Она легко переносит высокие температуры, воздействие сильных кислот, не вступает в реакции с продуктами. Еще одним хорошим вариантом является керамическая посуда.

Опасны ли деревянные доски?

Есть мнение, что они впитывают часть продуктов, которая не смывается, а позже начинает разлагаться и отравлять пищу. По словам доктора технических наук, профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Натальи Слюсарь, качественные доски покрывают антисептическим материалом — он не дает проникнуть бактериям внутрь.

Рекомендуется иметь дома несколько досок для каждого вида продуктов — для хлеба, овощей, мяса. При этом их стоит менять не реже одного раза в год.

А что насчет пластиковых досок?

Судя по исследованиям последних лет, они являются существенным источником микропластика в пище человека. Однако ученые отмечают, что при краткосрочном воздействии они не токсичны — эксперименты проводились на мышах.

«Вопрос их долгосрочного воздействия на здоровье людей все еще остается предметом серьезного изучения», — рассказывает Наталья Слюсарь.

При этом большая часть пластмассы, которая попадает в организм человека, выводится естественным путем. Большая часть микропластика попадает в организм из воздуха, морепродуктов или через бутилированную воду.

Опасны ли пластиковые контейнеры?

Специалисты отмечают, что при выборе контейнера стоит обращать внимание на материал, из которого он сделан. Бояться их не стоит.

«Самым безопасным считается 05 PP — полипропилен. Могут быть и дополнительные обозначения: „снежинка“ — контейнер можно замораживать, „микроволновка“ — выдерживает СВЧ-излучение», — пояснила Наталья Слюсарь.
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