Группа ОМК направит 37 млн рублей на социальные проекты НКО и волонтеров в 2024 году

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
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Updated Сегодня, 04:24
В 2024 году группа ОМК увеличила бюджет конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство» до 37 млн рублей, что на 28% больше, чем в прошлом году. Прием заявок на участие продлится до 1 апреля включительно.
Для участия в конкурсе «ОМК Партнерство» компания приглашает некоммерческие организации, государственные муниципальные учреждения и сотрудников компании. ОМК предоставит победителям гранты на реализацию своих проектов: организациям — до 250 тыс. рублей, волонтерам — до 50 тыс. рублей.
Заявки компания принимает во всех 28 регионах страны, где расположены предприятия группы, включая Чусовой и Верещагино Пермского края.
Приоритетными направлениями социальных проектов, которые поддержит группа ОМК в 2024 году, станут помощь детям-сиротам и детям в сложной жизненной ситуации, помощь пожилым людям и людям с инвалидностью, поддержка многодетных семей, паллиативная и гуманитарная помощь. Также ОМК продолжит поддерживать проекты раздельного сбора мусора, б/у техники, сортировки и вторичной переработки отходов, сохранения биоразнообразия и защиты животных, а также очистки водоемов. Компания также ожидает заявки от волонтеров и НКО, которые занимаются экопросвещением, например, на проведение экофестивалей, организацию лекций и мастер-классов в области защиты природы.
Подать заявку на конкурс «ОМК Партнерство» можно через онлайн-платформу — partnerstvo.omk.ru до 1 апреля включительно.
Форма заявки на конкурс полностью совпадает с формой заявки на конкурс Фонда президентских грантов, поэтому в будущем участникам будет проще привлечь дополнительное финансирование для своих инициатив.
Также на платформе можно найти полезные обучающие ролики, в которых ведущие эксперты Российского экологического оператора, X5 Group, корпорации «Экополис» дают пошаговые инструкции как проводить экологические и социальные акции, а представители Росмолодежи и РЖД объясняют — как подать заявки на их грантовые конкурсы.
«Конкурс „ОМК Партнерство“ направлен на решение социальных и экологических проблем и помогает улучшать качество жизни в регионах, где расположены предприятия ОМК. Проводим конкурс в 45 городах и поселках в 28 регионах России. В этом году мы усилили и расширили образовательный блок. Вместе с ведущими экспертами страны подготовили обучающие видео, в которых даем пошаговые инструкции как, например, провести гуманитарную или экологическую акцию, как организовать вторсырья и куда потом его сдать на переработку. В этом году мы сфокусирвались на партнерстве с РЖД, ППК РЭО и Х5 Group в общих городах присутствия. На онлайн-платформе конкурса мы делимся готовой базой идей — это будет полезно тем, кто хочет участвовать, но никак не может определиться с темой», — прокомментировала старт грантового конкурса руководитель направления корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.