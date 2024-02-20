Группа ОМК направит 37 млн рублей на социальные проекты НКО и волонтеров в 2024 году

Приоритетными направлениями социальных проектов, которые поддержит группа ОМК в 2024 году, станут помощь детям-сиротам и детям в сложной жизненной ситуации, помощь пожилым людям и людям с инвалидностью, поддержка многодетных семей, паллиативная и гуманитарная помощь. Также ОМК продолжит поддерживать проекты раздельного сбора мусора, б/у техники, сортировки и вторичной переработки отходов, сохранения биоразнообразия и защиты животных, а также очистки водоемов. Компания также ожидает заявки от волонтеров и НКО, которые занимаются экопросвещением, например, на проведение экофестивалей, организацию лекций и мастер-классов в области защиты природы.