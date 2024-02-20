«Имею бешеное желание победить». Пермяк попал на «Битву шефов» с бабушкиным пирогом

При этом пермяк покинул команду Ивлева после первого же конкурса с приготовлением блюд — он приготовил национальное грузинское блюдо чакапули. Ивлеву понравилась еда, но он отметил, что немного не хватает соли. Альберт Гиниатуллин рассказал, что поражение его немного расстроило, но он планирует дальше работать над собой.