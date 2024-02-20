«Имею бешеное желание победить». Пермяк попал на «Битву шефов» с бабушкиным пирогом

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Пермяк Альберт Гиниатуллин прошел кастинг на шоу «Битва шефов». 36-летний мужчина принес национальный татарский пирог «Зур Бэлиш», сделанный по рецепту бабушки. Пермяк рассказал, что является госслужащим: «Работаю в учебном заведении, учу сотрудников Родину защищать. На телепроект меня отправила моя дочка».
Шефы Константин Ивлев и Ренат Агзамов остались в восторге от блюда пермяка. Агзамов заявил, что блюдо невероятно вкусное, мясо нежнейшее, он сказал пирогу 100% «Да», но в его команде уже было слишком много людей, поэтому участнику он сказал «Нет».
Константин Ивлев отметил, что никогда не ел такого фантастического пирога, он заявил, что пермяк подобрал правильное количество специй, а исполнение его по-настоящему удивило. В итоге Альберт Гиниатуллин попал в команду к Ивлеву. Это воодушевило пермяка: «Я имею бешеное желание победить», — заявил он.
При этом пермяк покинул команду Ивлева после первого же конкурса с приготовлением блюд — он приготовил национальное грузинское блюдо чакапули. Ивлеву понравилась еда, но он отметил, что немного не хватает соли. Альберт Гиниатуллин рассказал, что поражение его немного расстроило, но он планирует дальше работать над собой.