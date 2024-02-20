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Пермяк Альберт Гиниатуллин попал на «Битву шефов» с бабушкиным пирогом

«Имею бешеное желание победить». Пермяк попал на «Битву шефов» с бабушкиным пирогом

20 февраля 2024, 05:10
Фото: телеканал «Пятница»

Пермяк Альберт Гиниатуллин попал на «Битву шефов» с бабушкиным пирогом

Госслужащий из Перми покинул шоу после первого конкурса.

Пермяк Альберт Гиниатуллин прошел кастинг на шоу «Битва шефов». 36-летний мужчина принес национальный татарский пирог «Зур Бэлиш», сделанный по рецепту бабушки. Пермяк рассказал, что является госслужащим: «Работаю в учебном заведении, учу сотрудников Родину защищать. На телепроект меня отправила моя дочка».

Шефы Константин Ивлев и Ренат Агзамов остались в восторге от блюда пермяка. Агзамов заявил, что блюдо невероятно вкусное, мясо нежнейшее, он сказал пирогу 100% «Да», но в его команде уже было слишком много людей, поэтому участнику он сказал «Нет».

Константин Ивлев отметил, что никогда не ел такого фантастического пирога, он заявил, что пермяк подобрал правильное количество специй, а исполнение его по-настоящему удивило. В итоге Альберт Гиниатуллин попал в команду к Ивлеву. Это воодушевило пермяка: «Я имею бешеное желание победить», — заявил он.

Так выглядело первое блюдо пермякаТак выглядело первое блюдо пермяка
Так выглядело первое блюдо пермяка
Фото: телеканал «Пятница»

При этом пермяк покинул команду Ивлева после первого же конкурса с приготовлением блюд — он приготовил национальное грузинское блюдо чакапули. Ивлеву понравилась еда, но он отметил, что немного не хватает соли. Альберт Гиниатуллин рассказал, что поражение его немного расстроило, но он планирует дальше работать над собой.

Второе и последнее блюдоВторое и последнее блюдо
Второе и последнее блюдо
Фото: телеканал «Пятница»
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#Пермь#Реалити-шоу#Шоу#Телеканал пятница#Битва шефов
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