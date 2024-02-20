Как Екатеринбург и Челябинск борется с дефицитом водителей автобусов. И как в Перми?

С недостатком водителей начали активно бороться в Екатеринбурге с начала года. В начале февраля 2024 года губернатор Евгений Куйвашев поручил мэру Алексею Орлову повысить зарплату работникам общественного транспорта на 30%, передает портал 66.RU. При этом в начале года сотрудникам уже поднимали зарплату на 10%, но справиться с дефицитом персонала это не помогло — не хватает около 380 водителей автобусов.