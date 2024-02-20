Как Екатеринбург и Челябинск борется с дефицитом водителей автобусов. И как в Перми?

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Пермский общественный транспорт по-прежнему испытывает проблемы, связанные с обеспеченностью кадрами. По оценкам начальника городского департамента транспорта Анатолия Путина, не хватает около 30% водителей. В пресс-службе городского Дептранса пояснили Properm.ru, что не хватает около 300 водителей автобусов и 29 водителей трамваев. При этом ситуация с недостатком кадров существенно не меняется: в марте и сентябре прошлого года речь шла о тех же показателях.
Судя по всему, не помогает и реклама в общественном транспорте, которая обещает работникам 65-80 тыс. рублей при работе на транспорте, который принадлежит МУП «Пермгорэлектротранс».
Журналист Properm.ru изучил опыт крупных соседних городов Урала и выяснил, какие меры принимают местные власти для борьбы со схожей проблемой.
Не хватает водителей и в соседнем Челябинске. В МУП «Служба организации движения» с января размер тарифной ставки водителям автобусов подняли на 20%, в «ЧелябГЭТ» с февраля зарплаты выросли на 10%.
Вдобавок, ведена подъемная выплата в 500 тыс. рублей тем, кто трудоустроится в эти организации, а также отработает 2 года в МУП «Служба организации движения» (отвечает за автобусные перевозки) или три года в «ЧелябГЭТ» (трамваи, троллейбусы). Помимо стажа есть еще одно требование — не стать виновником аварии.
В конце января челябинские чиновники говорили о нехватке 450 водителей для нормального функционирования общественного транспорта.
С недостатком водителей начали активно бороться в Екатеринбурге с начала года. В начале февраля 2024 года губернатор Евгений Куйвашев поручил мэру Алексею Орлову повысить зарплату работникам общественного транспорта на 30%, передает портал 66.RU. При этом в начале года сотрудникам уже поднимали зарплату на 10%, но справиться с дефицитом персонала это не помогло — не хватает около 380 водителей автобусов.
Также сотрудники государственного перевозчика «Гортранс» могут рассчитывать на бесплатное жилье в маневренном фонде, отдавая деньги лишь за коммунальные услуги — по 3-5 тыс. рублей. Кроме того, перевозчик рассматривает введение еще одной льготы — сотрудникам будут помогать с оформлением льготной ипотеки.
С начала года 2024 года в краевой столице отменили запрет на работу мигрантов в автобусах и трамваях, также планируется усовершенствовать условия обучения. Пока неизвестно, сколько новых водителей удалось привлечь — эту информацию корреспонденту Properm.ru в пресс-службе администрации Перми не предоставили, но пояснили, что Дептранс находится в диалоге с перевозчиками для решения проблемы с кадрами.
«В целом, привлечение водителей — задача подрядчика. При этом, важен не только размер заработной платы, но и социального пакета. Так муниципальный перевозчик помимо своевременной заработной платы предлагает бесплатное обучение профессии, оплачиваемую стажировку, предоставление жилья для иногородних, медосмотр за счёт предприятия, санаторно-курортный и детский отдых. Доставка работников к месту работы и домой в позднее время осуществляется служебными автобусами», — отмечают в мэрии.
У муниципального перевозчика средняя зарплата составляет 65-70 тыс. рублей. Частные перевозчики также проводят индексацию зарплаты.
Бороться с дефицитом водителей хотят и не напрямую — есть планы по запуску автобусов большого класса, которые также называют автобусы-гармошки. По последним данным, они должны появиться в 2025 году на маршрутах № 1, 14, 27 и 50.
По словам генерального директора ООО «Дизель» Андрея Биневского, который обслуживает 16 автобусных маршрутов, недостаток кадров есть у каждого перевозчика в Перми.
Для решения проблемы Биневский предложил действовать по нескольким направлениям:
Кроме того, даже после обучения водителей проблемы не заканчиваются — нужно создавать площадки для обучения в каждом районе. Также кадры стоит готовить сразу на автобусах большой вместимости, так как после микроавтобуса водителей приходится намного дольше стажировать. Водителей также отпугивает высокая нагрузка.
«Сейчас очень жесткие требования по выполнению графика движения, плюс водитель частично исполняет функции кондуктора по приему платы за проезд, уборке автобуса между рейсами. При переходе на бескондукторную систему довольно большая часть сотрудников приняли решение об изменении профессии», — пояснил Биневский Properm.ru.
Андрей Плотников, отвечающий за работу трех маршрутов, рассказал Properm.ru о той же проблемы с престижем профессии.
«Нужно изменить отношение граждан к водителям. Некоторые пассажиры относятся к ним как к обслуге, к людям третьего сорта, если работаешь водителем — значит уважения не заслуживаешь. Необходимо создавать систему профессиональной подготовки водителей общественного транспорта. Премировать водителей за счет средств городского бюджета. Создавать меры социальной поддержки», — считает Плотников.
Отмена запрета на работу мигрантов может улучшить ситуацию с дефицитом кадров, но справиться с проблемой полностью это не поможет, пояснил Андрей Плотников. У него, как и в ООО «Дизель», сейчас нет водителей-иностранцев.
Оба эксперта отмечают, что ситуация с дефицитом водителей становится только хуже. При этом на нее влияет и ситуация в РФ. Андрей Биневский говорит, что много вакансий появилось в сфере грузовых перевозок из-за изменения логистических цепочек — водители уходят туда. Кроме того, много ценных кадров отправились на СВО добровольцами или по мобилизации.
Андрей Плотников отмечает, что профессия стареет. Средний возраст водителей 45-50 лет. Молодые специалисты до 30 лет отсутствуют.