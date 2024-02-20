properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:27

Published Сегодня, 19:27

Modified Сегодня, 19:29

Updated Сегодня, 19:29

Компания Siemens подала многомиллионный иск к «Уральским локомотивам»

20 февраля 2024, 19:27
Российская филиал компании Siemens, ООО «Сименс Мобильность», подала иск к ООО «Уральские локомотивы» на сумму 1,1 миллиарда рублей. Информация об этом появилась в Арбитражном суде Москвы. Заявление было зарегистрировано 16 февраля.

По данным РБК, «Уральские локомотивы» являются производителем электропоездов «Ласточка» и принадлежат группе «Синара», которая также включает в себя Siemens. Владельцем компании, судя по информации из системы СПАРК, является нидерландская Ural Locomotives Holding B.V, пишет 360tv.ru.

Компания Siemens объявила о своем уходе из России 12 мая 2022 года. В результате этого решения, Siemens Mobility, занимавшаяся обслуживанием высокоскоростных поездов, прекратила свою работу в стране. Уход Siemens из России привел к потере концерном порядка 600 миллионов евро.

Подпишитесь
В Прикамье за год было вынесено 48 оправдательных приговоров
Сегодня, 10:20
Опять эвакуировали одну из пермских школ. В Минтербезе раскрыли причину
Сегодня, 11:01
В небе над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию
Сегодня, 09:23
В дептрансе Перми назвали условие, при котором могут вернуть кондукторов в автобусы
Сегодня, 11:01
Кто кормит пермяков и их детей «пальмой». Расследование Properm. ru
Сегодня, 06:38
Создают прецедент. В Пермском крае сотни СНТ судятся с регоператором по вывозу мусора
Сегодня, 02:00