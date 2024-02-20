Компания Siemens подала многомиллионный иск к «Уральским локомотивам»

Компания Siemens объявила о своем уходе из России 12 мая 2022 года. В результате этого решения, Siemens Mobility, занимавшаяся обслуживанием высокоскоростных поездов, прекратила свою работу в стране. Уход Siemens из России привел к потере концерном порядка 600 миллионов евро.