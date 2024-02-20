Компания Siemens подала многомиллионный иск к «Уральским локомотивам»

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
По данным РБК, «Уральские локомотивы» являются производителем электропоездов «Ласточка» и принадлежат группе «Синара», которая также включает в себя Siemens. Владельцем компании, судя по информации из системы СПАРК, является нидерландская Ural Locomotives Holding B.V, пишет 360tv.ru.
Компания Siemens объявила о своем уходе из России 12 мая 2022 года. В результате этого решения, Siemens Mobility, занимавшаяся обслуживанием высокоскоростных поездов, прекратила свою работу в стране. Уход Siemens из России привел к потере концерном порядка 600 миллионов евро.