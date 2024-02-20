Корпорация ТРВ может купить долю в пермском приборостроительном предприятии

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“», подконтрольное Росимуществу, может выкупить более 30% акций ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК). Об этом со ссылкой на источники в промышленной сфере Прикамья пишет «Ъ-Прикамье».
ПНППК производит навигационные системы для летательных аппаратов и морских судов. Предприятием руководят генеральный директор Алексей Андреев и его родственники. На текущий момент ПНППК — единственное оборонное предприятие в Прикамье, находящееся под контролем местных бизнесменов.
В конце 2023 года Андреев увеличил свою долю в ООО «Синергия» (до 77%), который владеет более 44,8% акций ПНППК. В открытых источниках, по данным «Ъ-Прикамье», есть данные о некоем акционере ПНППК, который направил «Синергии» официальное предложение о выкупе ценных бумаг эмитента. За акцию номиналом 1 рубль он готов заплатить более 64 тыс. рублей. Официальной информации о сделке пока не поступало.