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Ракета РВВ-МД

Корпорация ТРВ может купить долю в пермском приборостроительном предприятии

20 февраля 2024, 03:15
Фото: ktrv.ru
Ракета РВВ-МД

Корпорация ТРВ может приобрести долю в пермской приборостроительной компании

Официальной информации о сделке пока нет.

АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“», подконтрольное Росимуществу, может выкупить более 30% акций ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК). Об этом со ссылкой на источники в промышленной сфере Прикамья пишет «Ъ-Прикамье».

ПНППК производит навигационные системы для летательных аппаратов и морских судов. Предприятием руководят генеральный директор Алексей Андреев и его родственники. На текущий момент ПНППК — единственное оборонное предприятие в Прикамье, находящееся под контролем местных бизнесменов.

В конце 2023 года Андреев увеличил свою долю в ООО «Синергия» (до 77%), который владеет более 44,8% акций ПНППК. В открытых источниках, по данным «Ъ-Прикамье», есть данные о некоем акционере ПНППК, который направил «Синергии» официальное предложение о выкупе ценных бумаг эмитента. За акцию номиналом 1 рубль он готов заплатить более 64 тыс. рублей. Официальной информации о сделке пока не поступало.

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#Общество#Экономика#Пермь#Сделка
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