Корпорация ТРВ может купить долю в пермском приборостроительном предприятии

В конце 2023 года Андреев увеличил свою долю в ООО «Синергия» (до 77%), который владеет более 44,8% акций ПНППК. В открытых источниках, по данным «Ъ-Прикамье», есть данные о некоем акционере ПНППК, который направил «Синергии» официальное предложение о выкупе ценных бумаг эмитента. За акцию номиналом 1 рубль он готов заплатить более 64 тыс. рублей. Официальной информации о сделке пока не поступало.