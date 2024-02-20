Кто кормит пермяков и их детей «пальмой». Расследование Properm. ru

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Выявление производителей фальсифицированного сливочного масла и молочных продуктов на территории обанкротившегося «Ильинского молока» стало недоброй традицией. Только за последние два года после проверок Россельхознадзора и Роспортебнадзора не единожды штрафовали ООО «Ильинская коровка», «Ильинский продукт», «Молторг», «Виктория», ИП Юлии Растягаевой и другие компании.
У этих производителей молочной продукции есть два объединяющих фактора: фактический адрес производства Ильинский район, село Сретенское, ул. Промышленная, стр. 8 и использование растительных жиров взамен животного при производстве сливочного масла.
Производственный кооператив «Ильинское молоко» с декабря 2021 года находится в процедуре банкротства. С 2015 года компания не работает. Здесь же, и с участием того же учредителя Алексея Морозова в 2015 году была зарегистрирована еще одна фирма — «Ильинские молочные продукты», в 2021 году она также была ликвидирована. И с тех пор с завидной периодичностью начали возникать новые производители молочной продукцией с разными юридическими адресами, но с единым адресом фактической деятельности на ул. Промышленной в Сретенском.
С иском о банкротстве «Ильинского молока» вышел еще один сельхохкооператив «Уралец» из Нытвенского района. Эта компания до 2020 года поставляло в Сретенское сырое молоко. Сейчас конкурсный управляющий агрофирмы пытается привлечь к субсидиарной ответственности несколько контролирующих деятельность молзавода в Сретенском, в том числе Алексея Морозова и ООО «Ильинская Коровка». Одновременно с тем он же и ООО «Ильинские молочные продукты» являются кредиторами «Ильинского молока». Участники процесса говорят о том, что дело о банкротстве крайне запутано, в нем есть и указания на неправомерное перечисление денег с одного юрлица другому, и о использовании растительных жиров при производстве контрафактного масла.
С 31 января 2023 года индивидуальный предприниматель Юлия Растягаева прекратила деятельность по производству молочной продукции по собственному решению. Она производила масло в Сретенском, и, по сообщениям Россельхознадзора, закупала сырье на фантомных площадках, в пробах продаваемого в соцучреждения «масле» был превышен объем растительных жиров и далее по списку.
В 2023 году штрафовали за нарушения «Ильинскую коровку» — плесень на станах, отсутствие ветконтроля. А главное — для производства творога и сливочного масло использовалось пастеризованное молоко, которое поступало с фантомных производственных площадок. Лабораторные испытания 5% и 9% творога проводились в фантомной лаборатории. В мае 2023 года мониторинг системы «Меркурий» выявил, что предприятие «Ильинская коровка» произвело молочную продукцию из недостаточного объема сырья. Информация о производителе контрафакта передана в прокуратуру и Роспотребнадзор
Еще одно общее, объединяющее калейдоскоп юрлиц из сретенского. Их продукция (масло сливочное 72,5% и 82,5%) оказывалось на прилавках сети «Монетка» и выявленное фальсифицированное масло и нарушения в ООО «Элемент-Трейд» часто было связано с производителями из Сретенского. Например, масло от ООО «Рига» и от Юлии Растягаевой появлялось именно в этой торговой сети, где мы и сделали фото упаковок. Эта продукция продается под видом «социальной», цена пачки масла — около 100 рублей, что и делает его привлекательным для потребителя, как розничного, так и оптового.
Сообщения Россельхознадзора и Роспотребнадзора об ООО «Рига», к слову, появилось в связи с производством в Сретенском сравнительно недавно — в середине 2023 года. И снова в сообщении говорилось о фальсифицированном масле: предприятие в июле произвело 1,6 т сливочного масла из 16,3 т молока, чего явно недостаточно. Согласно технологии, только для выработки 1 кг сливочного масла необходимо около 20 кг молока. Кроме того, в ведомстве вновь указывали на антисанитарию в цехе.
Кроме того, свою проверку провел и Роспотребнадзор. ООО «Рига» поставило в Дивьинскую среднюю общеобразовательную школу 72,5-процентное масло с превышением доли растительных жиров. Куда еще поставлялось это масло в ведомстве не сообщают. Но ранее масло от ИП Растягаевой поставлялось во многие регионы через посредников, в том числе, по информации Properm.ru — по госконтрактам. В Прикамье в ноябре 2022 года реализацией продукции Растягаевой занимались ООО «Грейт Торг» и «Многопрофильная компания „Вектор Альфа“, ИП Калинина К.И., ИП Санникова Е.Ф., ИП Михеев Н.В. В Татарстан масло поступало при помощи ИП Гамидов Т.Я.
Интересно, что впервые для производства и продажи растительно-молочной продукции из Сретенского использовалось юрлицо за пределами Пермского края. ООО «Рига» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле в ноябре 2022 года, ее учредителем и директором стал некий Сергей Коновалов. Ранее его полный тезка управлял крестьянским хозяйством в Ярославской области, иных упоминаний бизнесмена в открытых данных нет.
Еще один «нарушитель-рецидивист» среди производителей «пальмового масла» — предприниматель Ксения Костюкович из Чайковского. В 2022 году Россельхознадзор сообщил, что она приобретала сливочное масло у ООО «Майя» без товарно-транспортной накладной и договора поставки. Позже эта площадка признана фантомной. 273 тонны продукции, изготовленной из этого масла, были реализованы в магазины, на оптовые склады Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Пермского края, Челябинской области.
В 2023 году уже Роспотребнадзор нашел на производстве Костюкович сливочное масло с большой долей растительного в «Комбинате школьного питания» в Соликамске. По фактам производства ИП Костюкович молочной продукции с признаками фальсификации растительными жирами вынесено три решения о признании недействительными деклараций о соответствии на молочную продукцию.
Кроме того, как официально сообщил Роспотребнадзор, в 2023 году нарушения были найдены у таких местных производителей, как ООО «Молоко», ООО «Маслозавод Нытвенский», ООО «Вемол», ООО «МаСКо», АО «Милком» (в Перми его представляет «Созвездие»). Всего было сделано 644 пробы молочной продукции на показатели ее фальсификации. Наличие жиров растительного происхождения определено в 2,3% испытанных образцов.
По данным санитарного ведомства, фальсифицированная «пальмовая» молочная продукция появляется на полках фактически всех сетей — АО Торговый дом «Перекресток», ООО «Лента», АО «Тандер» («Магнит»), ООО «Элемент-Трейд» («Монетка»), ООО Торговая Компания «Знак качества».
Масло с превышением объема растительных жиров в Прикамье можно найти и от производителей за пределами региона. В школы и детские сады такую продукцию поставляют ООО «РУ. МИЛК» (Челябинская область), ООО Торговый Дом «Белая Ферма» (Екатеринбург), ТМ «Экомилк», изготовитель АО «Озерецкий молочный комбинат» (Московская обл.), ООО «Маслово село» (Тульская обл.), ООО «Велда» (Челябинская обл.), ООО «Уральский маслозавод» (Челябинская обл.).
По установленным нарушениям требований к молочной продукции, процессам ее производства, хранения и реализации за прошлый год наложено штрафов на сумму 750 тыс. руб., вынесено 12 административных наказаний в виде предупреждения, изъято из оборота 25 партий молочной продукции в количестве 102,8 к г продукции. Хозяйствующим субъектам объявлено 104 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.