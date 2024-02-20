Кто кормит пермяков и их детей «пальмой». Расследование Properm. ru

С иском о банкротстве «Ильинского молока» вышел еще один сельхохкооператив «Уралец» из Нытвенского района. Эта компания до 2020 года поставляло в Сретенское сырое молоко. Сейчас конкурсный управляющий агрофирмы пытается привлечь к субсидиарной ответственности несколько контролирующих деятельность молзавода в Сретенском, в том числе Алексея Морозова и ООО «Ильинская Коровка». Одновременно с тем он же и ООО «Ильинские молочные продукты» являются кредиторами «Ильинского молока». Участники процесса говорят о том, что дело о банкротстве крайне запутано, в нем есть и указания на неправомерное перечисление денег с одного юрлица другому, и о использовании растительных жиров при производстве контрафактного масла.