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Published Сегодня, 19:21

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Updated Сегодня, 19:23

«Кунг-фу панда». Катюша из Московского зоопарка освоила владение палкой

20 февраля 2024, 19:21
Маленькая панда из Московского зоопарка каждый день проявляет разные навыки. В этот раз она продемонстрировала свое мастерство владения палкой, сообщила директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Панда-мастер. Она отлично перекатывается и ловко обращается с палкой», — написала она.

Для подтверждения своих слов Акулова опубликовала видео. На записи маленькая панда умело переворачивается через голову на спину, держа в лапках бамбуковую веточку. Рядом сидит ее мать Дин, которая внимательно следит за своей дочкой, пишет 360tv.ru.

Комментаторы под видео отметили элегантность Катюши.

«Удивительная девочка, такая проворная и грациозная», «Катюша могла бы быть цирковой актрисой, она так искусно управляется с палкой», — написали пользователи.

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