«Кунг-фу панда». Катюша из Московского зоопарка освоила владение палкой

Для подтверждения своих слов Акулова опубликовала видео. На записи маленькая панда умело переворачивается через голову на спину, держа в лапках бамбуковую веточку. Рядом сидит ее мать Дин, которая внимательно следит за своей дочкой, пишет 360tv.ru.