«Кунг-фу панда». Катюша из Московского зоопарка освоила владение палкой

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
«Панда-мастер. Она отлично перекатывается и ловко обращается с палкой», — написала она.
Для подтверждения своих слов Акулова опубликовала видео. На записи маленькая панда умело переворачивается через голову на спину, держа в лапках бамбуковую веточку. Рядом сидит ее мать Дин, которая внимательно следит за своей дочкой, пишет 360tv.ru.
Комментаторы под видео отметили элегантность Катюши.
«Удивительная девочка, такая проворная и грациозная», «Катюша могла бы быть цирковой актрисой, она так искусно управляется с палкой», — написали пользователи.