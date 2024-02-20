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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

На пермской телебашне появится праздничная подсветка

На пермской телебашне появится праздничная подсветка

20 февраля 2024, 12:43
Фото: Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр
23 февраля и 8 марта пермяки и гости города увидят праздничные сценарии светового оформления.

В День защитника Отечества и Международный женский день вечером на пермской телебашне будет включено праздничное световое оформление. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Праздничный сценарий подсветки можно будет увидеть 23 февраля и 8 марта с 19:00 до 00:00. С полуночи и до 7:00 телебашню украсят огни архитектурной подсветки «Времена года», дополненные строб-эффектами.

С начала 2024 года главная телебашня Пермского края подсвечивается в цвета времен года: зимой — бирюзовый, весной — зеленый, летом — красный, осенью — желтый. Подсветка «Времена года» появилась в год 300-летия Перми и стала традицией.

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