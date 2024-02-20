На пермской телебашне появится праздничная подсветка

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В День защитника Отечества и Международный женский день вечером на пермской телебашне будет включено праздничное световое оформление. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Праздничный сценарий подсветки можно будет увидеть 23 февраля и 8 марта с 19:00 до 00:00. С полуночи и до 7:00 телебашню украсят огни архитектурной подсветки «Времена года», дополненные строб-эффектами.
С начала 2024 года главная телебашня Пермского края подсвечивается в цвета времен года: зимой — бирюзовый, весной — зеленый, летом — красный, осенью — желтый. Подсветка «Времена года» появилась в год 300-летия Перми и стала традицией.