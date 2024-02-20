«Огонь был выше крыш». В пожаре в частном доме на Гайве пострадали два человека

В Перми вчера вечером, 19 февраля, сгорел частный жилой дом на ул. Гайвинская. Сообщение о пожаре поступило в 21:36, на место выехали 20 человек личного состава и пять единиц техники пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Огонь был выше крыш, дымило сильно, очень страшно, с 10 вечера начался», — написала одна из местных жительниц в соцсети «ВКонтакте».