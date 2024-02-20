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НА Гайве вечером 19 февраля сгорел частный жилой дом

«Огонь был выше крыш». В пожаре в частном доме на Гайве пострадали два человека

20 февраля 2024, 03:38
Фото: скриншот видео сообщества «Мой город — Пермь!»

НА Гайве вечером 19 февраля сгорел частный жилой дом

Причина инцидента пока неизвестна.

В Перми вчера вечером, 19 февраля, сгорел частный жилой дом на ул. Гайвинская. Сообщение о пожаре поступило в 21:36, на место выехали 20 человек личного состава и пять единиц техники пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Огонь был выше крыш, дымило сильно, очень страшно, с 10 вечера начался», — написала одна из местных жительниц в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, в результате происшествия пострадали мужчина и женщина. Никто не погиб. Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого МЧС проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину случившегося.

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