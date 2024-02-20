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Жители Пермского края взыскали с УК компенсацию из-за коммунальной аварии

Пермяки взыскали с УК компенсацию из-за коммунальной аварии. Как они это сделали

20 февраля 2024, 06:37
Фото: fusionbrain.ai

Жители Пермского края взыскали с УК компенсацию из-за коммунальной аварии

Жильцы потратили на ремонт после потопа сотни тысяч рублей.

Соликамцы добились компенсации от ООО «ОО „Коммунальщик“» за затопление жилья. Авария случилась из-за прорыва соединительной трубы и радиатора в квартире, которая располагалась выше — пострадали две квартиры. Пострадавшие пошли в УК, требуя компенсировать деньги, потраченные на ремонт жилья. Однако в УК посчитали, что ущерб должен компенсировать владелец квартиры, в которой была авария, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.

Также коммунальщики указали, что оборудование, где случился прорыв, не является общедомовым — УК за него не отвечает. После этого пострадавшие пошли в суд. Он встал на сторону жильцов, так как обслуживающая организация должна нести ответственность за неисправное оборудование, из-за которого случилось ЧП. В итоге в пользу двух соликамцев присудили более 400 тыс. рублей.

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#Коммунальный рай#Суд#Пермь#Ук#Соликамск
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