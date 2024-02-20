Пермяки взыскали с УК компенсацию из-за коммунальной аварии. Как они это сделали

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
Соликамцы добились компенсации от ООО «ОО „Коммунальщик“» за затопление жилья. Авария случилась из-за прорыва соединительной трубы и радиатора в квартире, которая располагалась выше — пострадали две квартиры. Пострадавшие пошли в УК, требуя компенсировать деньги, потраченные на ремонт жилья. Однако в УК посчитали, что ущерб должен компенсировать владелец квартиры, в которой была авария, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.
Также коммунальщики указали, что оборудование, где случился прорыв, не является общедомовым — УК за него не отвечает. После этого пострадавшие пошли в суд. Он встал на сторону жильцов, так как обслуживающая организация должна нести ответственность за неисправное оборудование, из-за которого случилось ЧП. В итоге в пользу двух соликамцев присудили более 400 тыс. рублей.