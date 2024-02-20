Пермяки взыскали с УК компенсацию из-за коммунальной аварии. Как они это сделали

Также коммунальщики указали, что оборудование, где случился прорыв, не является общедомовым — УК за него не отвечает. После этого пострадавшие пошли в суд. Он встал на сторону жильцов, так как обслуживающая организация должна нести ответственность за неисправное оборудование, из-за которого случилось ЧП. В итоге в пользу двух соликамцев присудили более 400 тыс. рублей.