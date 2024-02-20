Пермяков выселили из аварийного дома через суд

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Published Сегодня, 02:37
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Пермские чиновники через суд расселили опасный для жизни дом. В январе–феврале Орджоникидзевский районный суд рассмотрел пять гражданских дел по иску администрации города к пермякам, проживающим в ветхом и аварийном доме в Талицком переулке, 4.
Во время разбирательств установлено, что дом был построен в 1959 году. Еще в сентябре 2015 года межведомственная комиссия заключила, что здание находится в аварийном состоянии и подлежит сносу. Суду не было предоставлено доказательств, что собственники жилых помещений решили самостоятельно снести здание и застроить территорию. По всем делам суд назначал оценочную экспертизу.
В пресс-службе районного суда сообщают, что с учетом заключения эксперта суд удовлетворил требования муниципалитета. В пользу пермяков взыскана выкупная цена жилых помещений, а сами люди выселены из опасного для жизни здания. Право собственности пермяков на квартиры и комнаты прекращено — теперь оно принадлежит мэрии. Решения суда пока не вступили в силу — ответчики могут обжаловать их.