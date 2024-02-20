properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:37

Published Сегодня, 02:37

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

В Перми из аварийного дома в Талицком переулке, 4 выселили жильцов

Пермяков выселили из аварийного дома через суд

20 февраля 2024, 02:37
Фото: Google Maps

В Перми из аварийного дома в Талицком переулке, 4 выселили жильцов

Дом был признан аварийным еще осенью 2015 года.

Пермские чиновники через суд расселили опасный для жизни дом. В январе–феврале Орджоникидзевский районный суд рассмотрел пять гражданских дел по иску администрации города к пермякам, проживающим в ветхом и аварийном доме в Талицком переулке, 4.

Во время разбирательств установлено, что дом был построен в 1959 году. Еще в сентябре 2015 года межведомственная комиссия заключила, что здание находится в аварийном состоянии и подлежит сносу. Суду не было предоставлено доказательств, что собственники жилых помещений решили самостоятельно снести здание и застроить территорию. По всем делам суд назначал оценочную экспертизу.

В пресс-службе районного суда сообщают, что с учетом заключения эксперта суд удовлетворил требования муниципалитета. В пользу пермяков взыскана выкупная цена жилых помещений, а сами люди выселены из опасного для жизни здания. Право собственности пермяков на квартиры и комнаты прекращено — теперь оно принадлежит мэрии. Решения суда пока не вступили в силу — ответчики могут обжаловать их.

Читайте также:
В Красновишерске власти отказывались расселять аварийный дом времен Варлама ШаламоваВ Перми вновь не смогли выбрать компанию для реновации «Тихого Компроса»Выносили двери, ванные и батареи. В Перми обнесли дом, из которого эвакуировали людей
#Недвижимость#Аварийное жилье#Суд#Пермь
Подпишитесь
Создают прецедент. В Пермском крае сотни СНТ судятся с регоператором по вывозу мусора
Сегодня, 02:00
Этим летом городской архив прекратит выдавать документы пермякам
Сегодня, 04:24
Проект центра баскетбола в Перми прошел госэкспертизу
Вчера, 12:57
В Прикамье выпустят книгу о коми-пермяцких богатырях
Вчера, 14:13
Пермяк чуть не утонул в бассейне из-за потери сознания — его спасли школьники
Вчера, 11:01
Схема перекрытия. В Перми на два месяца закроют движение на шоссе Космонавтов
Вчера, 10:12