Пермяков выселили из аварийного дома через суд

Во время разбирательств установлено, что дом был построен в 1959 году. Еще в сентябре 2015 года межведомственная комиссия заключила, что здание находится в аварийном состоянии и подлежит сносу. Суду не было предоставлено доказательств, что собственники жилых помещений решили самостоятельно снести здание и застроить территорию. По всем делам суд назначал оценочную экспертизу.