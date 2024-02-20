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Полиция Прикамья прокомментировала расстрел Лады с подростками

Полиция Прикамья прокомментировала расстрел Лады с подростками

20 февраля 2024, 11:41
Фото: 1MI
Автомобиль был расстрелян сотрудниками полиции во время погони в соответствии с законом «О полиции».

Вчера, вечером 19 февраля, на автодороге Болгары — Юго-Камский — Крылово сотрудники полиции применили огнестрельное оружие в отношении автомобиля ВАЗ-21099. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов вверх, а после чего — по колесам автомобиля. Об этом сообщает Полиция Пермского края в телеграм-канале.

Инцидент произошел около деревни Петушки. Машина передвигалась без номеров. Наряд ДПС пытался остановить правонарушителя, однако вместо этого «Лада» только ускорилась. Как выяснилось, эти номера были сняты с регистрационного учета. Водителем транспортного средства был 21-летний молодой человек. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, без водительских прав.

«В связи с тем, что водитель опасно маневрировал и создавал угрозу жизни и здоровью других граждан, в соответствии с законом „О полиции“ полицейские применили огнестрельное оружие», — сообщают правоохранительные органы.

В отношении задержанного составлено несколько протоколов об административных правонарушениях. Во время стрельбы пострадали два пассажира легкового автомобиля — 18-летняя девушка и молодой человек, ранее судимый. Все трое находились в нетрезвом состоянии. Сейчас они находятся в больнице.

По факту автоаварии проводится проверка.

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