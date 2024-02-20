Полиция Прикамья прокомментировала расстрел Лады с подростками

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Вчера, вечером 19 февраля, на автодороге Болгары — Юго-Камский — Крылово сотрудники полиции применили огнестрельное оружие в отношении автомобиля ВАЗ-21099. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов вверх, а после чего — по колесам автомобиля. Об этом сообщает Полиция Пермского края в телеграм-канале.
Инцидент произошел около деревни Петушки. Машина передвигалась без номеров. Наряд ДПС пытался остановить правонарушителя, однако вместо этого «Лада» только ускорилась. Как выяснилось, эти номера были сняты с регистрационного учета. Водителем транспортного средства был 21-летний молодой человек. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, без водительских прав.
«В связи с тем, что водитель опасно маневрировал и создавал угрозу жизни и здоровью других граждан, в соответствии с законом „О полиции“ полицейские применили огнестрельное оружие», — сообщают правоохранительные органы.
В отношении задержанного составлено несколько протоколов об административных правонарушениях. Во время стрельбы пострадали два пассажира легкового автомобиля — 18-летняя девушка и молодой человек, ранее судимый. Все трое находились в нетрезвом состоянии. Сейчас они находятся в больнице.
По факту автоаварии проводится проверка.