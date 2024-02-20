Полиция Прикамья прокомментировала расстрел Лады с подростками

Инцидент произошел около деревни Петушки. Машина передвигалась без номеров. Наряд ДПС пытался остановить правонарушителя, однако вместо этого «Лада» только ускорилась. Как выяснилось, эти номера были сняты с регистрационного учета. Водителем транспортного средства был 21-летний молодой человек. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, без водительских прав.