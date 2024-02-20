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Published Сегодня, 08:33

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Updated Сегодня, 08:35

Пермская полиция просит откликнуться пострадавших от фальшивого турагента

Полиция в Перми ищет пострадавших от действий фальшивого турагента

20 февраля 2024, 08:33
Фото: пресс-служба УМВД по Перми

Пермская полиция просит откликнуться пострадавших от фальшивого турагента

Мужчина обокрал своих жертв на сумму более миллиона рублей.

В Перми полицейские ищут пострадавших от действий 39-летнего мужчины, обвиняемого в преступлении по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело расследуется в отделе полиции №6 (дислокация Ленинский район).

В пресс-службе УМВД по Перми сообщают, что в прошлом году злоумышленник работал в офисе турфирмы на Комсомольском проспекте, 87. Он заключил договоры с клиентами на приобретение туристических путевок, однако так и не забронировал и не оплатил туры. На данный момент по уголовному делу потерпевшими признано девять человек. Мошеннику удалось обмануть их на сумму более 1 млн рублей.

Если вы стали жертвой псевдотурагента, то позвоните в полицию по телефонам 8922-302-18-05 или 02 (с мобильного — 102).

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#Происшествия#Пермь#Мошенничество#Полиция
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