Полиция в Перми ищет пострадавших от действий фальшивого турагента

В пресс-службе УМВД по Перми сообщают, что в прошлом году злоумышленник работал в офисе турфирмы на Комсомольском проспекте, 87. Он заключил договоры с клиентами на приобретение туристических путевок, однако так и не забронировал и не оплатил туры. На данный момент по уголовному делу потерпевшими признано девять человек. Мошеннику удалось обмануть их на сумму более 1 млн рублей.