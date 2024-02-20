Полиция в Перми ищет пострадавших от действий фальшивого турагента

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В Перми полицейские ищут пострадавших от действий 39-летнего мужчины, обвиняемого в преступлении по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело расследуется в отделе полиции №6 (дислокация Ленинский район).
В пресс-службе УМВД по Перми сообщают, что в прошлом году злоумышленник работал в офисе турфирмы на Комсомольском проспекте, 87. Он заключил договоры с клиентами на приобретение туристических путевок, однако так и не забронировал и не оплатил туры. На данный момент по уголовному делу потерпевшими признано девять человек. Мошеннику удалось обмануть их на сумму более 1 млн рублей.
Если вы стали жертвой псевдотурагента, то позвоните в полицию по телефонам 8922-302-18-05 или 02 (с мобильного — 102).