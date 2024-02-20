Председатель ФОМС Баланин сообщил о цифровой трансформации системы ОМС

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Во время своего выступления руководитель ФОМС рассказал о цифровой трансформации российской системы ОМС.
Цифровая трансформация системы ОМС входит в число приоритетных задач госуправления и обеспечения нацбезопасности страны. Благодаря такому подходу россияне смогут получать услуги в цифровом виде, что в целом сделает систему обязательного медицинского страхования более эффективной и прозрачной, сообщают ria.ru.
По словам Ильи Баланина, в 2022 году перед ФОМС поставили задачу по проведению цифровой трансформации системы ОМС путем создания единого информпространства и перевода значимой функциональности региональных информационных систем на федеральный уровень. При этом сведения по всем регионам должны аккумулироваться на базе ГИС ОМС.
Председатель ФОМС отметил, что благодаря цифровой трансформации уменьшится количество потоков информации между участниками системы. Кроме этого, будут стандартизированы протоколы обмена и форматы данных для всех участников, а качество и скорость аналитики повысятся.
Во время своего выступления Баланин сообщил о подсистеме, позволяющей на основе анализа данных застрахованного лица выявлять граждан, у которых есть подозрение на болезнь системы кровообращения и онкологические заболевания. Это также упростит учет пациентов с хроническими заболеваниями. За счет подбора персонифицированных рекомендаций по профилактике и ранней диагностике заболеваний уровень осведомленности граждан повысится, заключил председатель ФОМС.
Благодаря возможностям искусственного интеллекта будет производиться анализ и прогноз потребления медпомощи и лекарств при лечении злокачественных опухолей.
Первой подсистемой в рамках создания единого информпространства системы ОМС стал Федеральный регистр застрахованных лиц. Он объединил восемьдесят пять региональных сегментов по всем застрахованным лицам. Внедрив подсистему, ФОМС приступил к формированию цифровых полисов обязательного медицинского страхования. Более четырнадцати миллионов застрахованных граждан России на сегодняшний день имеют полисы только в электронном виде.
Таким образом, цифровая трансформация системы ОМС направлена на повышение прозрачности и качества работы системы обязательного медицинского страхования. Данный подход позволит получать качественные и достоверные сведения, касающиеся объемов и стоимости медицинской помощи, а также снижать совокупные административные расходы и внедрять лучшие практики управления системой ОМС.