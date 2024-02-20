Председатель ФОМС Баланин сообщил о цифровой трансформации системы ОМС

Во время своего выступления Баланин сообщил о подсистеме, позволяющей на основе анализа данных застрахованного лица выявлять граждан, у которых есть подозрение на болезнь системы кровообращения и онкологические заболевания. Это также упростит учет пациентов с хроническими заболеваниями. За счет подбора персонифицированных рекомендаций по профилактике и ранней диагностике заболеваний уровень осведомленности граждан повысится, заключил председатель ФОМС.