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Работник птицефабрики из Прикамья примотал курятину к телу, пытаясь ее украсть

Работник птицефабрики из Прикамья примотал курятину к телу, пытаясь ее украсть

20 февраля 2024, 07:58
Фото: fusionbrain.ai
Мужчине грозит реальный срок за попытку кражи.

В Прикамье завели уголовное дело на 41-летнего сотрудника птицефабрики. Мужчина, который был ранее судим, обвиняется в покушении на кражу куриного мяса с предприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

В полицию в сентябре 2023 года обратился начальник управления безопасности предприятия. Он пояснил, что сотрудник пытался вынести 7,5 кг филе цыпленка весом около 3 тыс. рублей. Пакеты с курятиной он примотал к ногам скретч-пленкой.

В полиции отмечают, что работник совершил преступление во время ночной смены. Мясо перевозили из холодного чеха в упаковочный. Мужчина дождался момента, когда никого не будет, положил мясо в два пакета и спрятал под одежду. Позже он переложил мясо в свой шкафчик в раздевалке. Перед окончанием смены сотрудник примотал мясо к ногам.

В ближайшее время его будут судить по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ. За кражу мужчине грозит штраф до 80 тыс. рублей, до 360 часов обязательных работ, до года исправительных работ, ограничение свободы на срок до двух лет или реальное лишение свободы на срок до двух лет.

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#Мвд#Пермь#Кража#Полиция
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