Работник птицефабрики из Прикамья примотал курятину к телу, пытаясь ее украсть

В полиции отмечают, что работник совершил преступление во время ночной смены. Мясо перевозили из холодного чеха в упаковочный. Мужчина дождался момента, когда никого не будет, положил мясо в два пакета и спрятал под одежду. Позже он переложил мясо в свой шкафчик в раздевалке. Перед окончанием смены сотрудник примотал мясо к ногам.