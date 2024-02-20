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Следователи Прикамья начали проверку факта обстрела машины с подростками

Следователи Прикамья начали проверку факта обстрела машины с подростками

20 февраля 2024, 13:22
Фото: 1MI
Служебное оружие было применено сотрудниками правоохранительных органов в соответствии с законом «О полиции».

Следственное управление СК по Пермскому краю проверяет законность действий сотрудников, в результате которых пострадали участники погони. В ведомстве на данный момент кроме подтверждения о проводимой проверке никаких комментариев не дают, об этом сообщает корреспондент Properm.ru.

Вчера, вечером 19 февраля, на автомобильной дороге от Болгаров до Крылово полицейские применили огнестрельное оружие в отношении автомобиля ВАЗ-21099. Машина передвигалась без номеров, которые, как выяснилось, были сняты с регистрационного учета. На звуковые сигналы сотрудников правоохранительных органов водитель не реагировал, а только ускорил автомобиль.

В отношении 21-летнего мужчины было составлено несколько протоколов об административных правонарушениях. В ходе стрельбы пострадали два пассажира — 18-летняя девушка и молодой человек, имеющий судимость. Служебное оружие было применено полицией в соответствии с законом «О полиции».

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