Следователи Прикамья начали проверку факта обстрела машины с подростками

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Следственное управление СК по Пермскому краю проверяет законность действий сотрудников, в результате которых пострадали участники погони. В ведомстве на данный момент кроме подтверждения о проводимой проверке никаких комментариев не дают, об этом сообщает корреспондент Properm.ru.
Вчера, вечером 19 февраля, на автомобильной дороге от Болгаров до Крылово полицейские применили огнестрельное оружие в отношении автомобиля ВАЗ-21099. Машина передвигалась без номеров, которые, как выяснилось, были сняты с регистрационного учета. На звуковые сигналы сотрудников правоохранительных органов водитель не реагировал, а только ускорил автомобиль.
В отношении 21-летнего мужчины было составлено несколько протоколов об административных правонарушениях. В ходе стрельбы пострадали два пассажира — 18-летняя девушка и молодой человек, имеющий судимость. Служебное оружие было применено полицией в соответствии с законом «О полиции».