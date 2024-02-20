Следователи Прикамья начали проверку факта обстрела машины с подростками

Вчера, вечером 19 февраля, на автомобильной дороге от Болгаров до Крылово полицейские применили огнестрельное оружие в отношении автомобиля ВАЗ-21099. Машина передвигалась без номеров, которые, как выяснилось, были сняты с регистрационного учета. На звуковые сигналы сотрудников правоохранительных органов водитель не реагировал, а только ускорил автомобиль.