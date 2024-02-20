Создают прецедент. В Пермском крае сотни СНТ судятся с регоператором по вывозу мусора

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В 2018 году на федеральном уровне была проведена «мусорная реформа». Государство ввело монополию на оказание услуг, связанных с обращением твердых коммунальных отходов (ТКО). Суть: в регионах услуги по вывозу мусора может оказывать только одна организация, ее деятельность будут контролировать региональные власти, им она будет подотчетна.
Так в каждом регионе страны была выбрана единственная организация, которая получила название «региональный оператор по вывозу ТКО». В Пермском крае этой структурой стало «Теплоэнерго», позже переименованное в АО «ПРО ТКО» (Пермский региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов).
В то время у многих юридических лиц, в том числе СНТ, были заключены договоры на вызов твердых коммунальных отходов с другими организациями, например с компанией «Чистый город». Но с 1 января 2019 года все должны были заключить договор на вывоз ТКО с регоператором. В 2022 году АО «ПРО ТКО» начали активную претензионную работу по взысканию задолженностей за вывоз мусора. Срок давности — три года, они как раз успевали. Появились десятки судебных приказов о взыскании с разных юрлиц разных сумм задолженности, в том числе с ряда СНТ.
В Добрянском районе одно СНТ получило иск на 150 тыс. рублей, СНТ «Яблонька» — на 134 тыс. рублей. Председателю СНТ «Яблонька» Эридану Мирсоянову удалось отменить судебный приказ о взыскании денег с родного СНТ. В судебном процессе представители СНТ пояснили, что начисление платежей по вывозу ТКО необоснованно, поскольку между сторонами отсутствовали отношения до 4 июня 2023 года. Кроме того место накопления ТКО для СНТ «Яблонька» не было согласовано. Фактически услуга по вывозу ТКО в спорный период истцом не оказывалась.
В ПРО ТКО и в МинЖКХ считали иначе. Но суд не нашел оснований для удовлетворения требований регоператора. На территории СНТ, безусловно, образуются отходы, за вывоз которых отвечает СНТ как юридическое лицо. Договор на оказание услуг по обращению с ТКО заключается между членом СНТ и региональным оператором, либо между членом СНТ и самим СНТ, которое, в свою очередь, заключает аналогичный договор с регоператором. Если в адрес СНТ договор направлен, но СНТ его игнорирует, он всё равно считается заключенным.
Из пояснений администрации Добрянского городского округа следует, что в спорный период контейнерная площадка по адресу, указанному в договоре, отсутствовала. На указанном перекрестке был организован сбор ТКО (кольцевой метод) только для населения Адищево. А СНТ не имело права пользования данным местом сбора ТКО, и в территориальной схеме ТКО СНТ «Яблонька» (применительно к указанному месту сбора ТКО) не было.
Вывоз мусора из «Яблоньки» с 2019 года осуществляли сами дачники, на какие контейнерные площадки они его вывозили, неизвестно. Что-то сжигали, растительные остатки закладывали в компостные ямы. Но точно не вывозили на то место, которое указано в договоре. Более того, «Яблонька» функционирует только в дачный сезон, зимой там никого нет, дороги не чистят, люди не смогут добраться с мусором до перекрестка, откуда его забирает регоператор, — завязнут в снегу.
ПРО ТКО во взыскании долга с «Яблоньки» было отказано.
По словам председателя СНТ Эридана Мирсоянова, то, что им удалось выиграть суд, ничего не значит для других СНТ. Судебные приказы продолжают выносить.
«Я представляю, что такое для СНТ проиграть суд на 400 тыс. рублей, — говорит Эридан Мирсоянов. — Это просто банкротство СНТ, просто распустят его, и всё! Никогда председатель не сможет объяснить, зачем надо скинуться на такую сумму. Фактически невозможно это взыскать».
С одного СНТ взыскали 400 тыс. рублей, с другого 685 тыс. рублей, с третьего 1 млн рублей. По словам председателя «Яблоньки», если бы не решение Верховного суда и не настойчивость представителей СНТ, решение могло бы быть принято и не в их пользу.
«Очень долго пришлось защищаться. Судебный процесс длился с января 2023-го по январь 2024-го. В декабре 2023 года помогло решение Верховного суда РФ, в котором указано, что место оказания услуг является существенным условием договора», — объяснил Эридан Мирсоянов.
Пока судебная практика складывается по-разному. За 2023 год ПРО ТКО подали, по подсчетам Properm.ru, примерно 500 исков к должникам за вывоз мусора, среди них и СНТ, и ТСЖ, и коммерческие предприятия, и бюджетные учреждения. С одними СНТ заключены мировые соглашения о рассрочках, с другими еще судятся, третьи уже произвели выплаты по судебным приказам.
Платить ПРО ТКО так или иначе будут все, но выплат за прошлые годы, особенно, если не соблюдены существенные условия типового договора с регоператором, можно избежать.
«Сейчас у нас есть определенное место, куда люди будут выносить мусор, о нем мы договорились в 2023 году, — поясняет Эридан Мирсоянов. — Остается решить вопрос насчет зимнего времени, когда в СНТ никого нет, мусор никто не производит».
Руководитель Федерального комитета по контролю борьбы с экстремизмом, коррупцией и терроризмом по Пермскому краю Раис Сагадатуллин обращался по поводу исков ПРО ТКО в прокуратуру и в Следственный комитет РФ, просил провести проверки, возбудить уголовные дела. Надзорный орган и Следком не обнаружили признаков состава преступления.
«Как можно собрать деньги за то, чего не было, да еще задним числом? — удивляется Раис Сагадатуллин. — Почему не с 19 века тогда собирать? Сразу за несколько столетий собрали бы по тарифам, которые в 2022 году установлены!.. Договоры на оказание услуг не посылаются, услуги не оказываются. На мой взгляд, это похоже на мошенничество».
Раис Сагадатуллин уверен, что можно «по вновь открывшимся обстоятельствам» пересмотреть решения судов, вынесенные по аналогичным спорам СНТ с ПРО ТКО, и вернуть деньги садовым товариществам.