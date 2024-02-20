Создают прецедент. В Пермском крае сотни СНТ судятся с регоператором по вывозу мусора

В то время у многих юридических лиц, в том числе СНТ, были заключены договоры на вызов твердых коммунальных отходов с другими организациями, например с компанией «Чистый город». Но с 1 января 2019 года все должны были заключить договор на вывоз ТКО с регоператором. В 2022 году АО «ПРО ТКО» начали активную претензионную работу по взысканию задолженностей за вывоз мусора. Срок давности — три года, они как раз успевали. Появились десятки судебных приказов о взыскании с разных юрлиц разных сумм задолженности, в том числе с ряда СНТ.