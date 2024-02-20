Стала известна весенняя программа «Дачи Деда Мороза» в Перми

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Опубликована весенняя программа, которая будет проводится на «Даче Деда Мороза». Информация об этом опубликована на сайте ДК им. Кирова, филиалом которого является «Дача».
В программу входят зимние игры, мастер-класс и чай из самовара. Посетители встретятся с Дедом Морозом и «жителями дачи». Продолжительность программы составляет 1 час 30 минут, стоимость билета — 750 рублей.
За новогодние праздники «Дачу Деда Мороза» на ул. Танцорова посетили более 5 тыс. человек. «Дача» открылась для посетителей 19 декабря прошлого года. В новогодние каникулы здесь проходили праздничные программы.
Также предполагалось, что на «Даче Деда Мороза» будут проходить программы, посвящённые празднованию Масленицы. Летом пространство отдадут в пользование молодым художникам.
Напомним, «Дача Синакевича» была реконструирована к 300-летию Перми. Дача пермского мецената, общественного деятеля и главы города Александра Синакевича, возведенная в конце XIX века в неорусском стиле, является объектом культурного наследия.