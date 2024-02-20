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Published Сегодня, 16:01

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Стала известна весенняя программа «Дачи Деда Мороза» в Перми

Стала известна весенняя программа «Дачи Деда Мороза» в Перми

20 февраля 2024, 16:01
Фото: администрация Перми
С 1 марта здесь можно стать участником мастер-класса, попить чая и пообщаться с Дедом Морозом.

Опубликована весенняя программа, которая будет проводится на «Даче Деда Мороза». Информация об этом опубликована на сайте ДК им. Кирова, филиалом которого является «Дача».

В программу входят зимние игры, мастер-класс и чай из самовара. Посетители встретятся с Дедом Морозом и «жителями дачи». Продолжительность программы составляет 1 час 30 минут, стоимость билета — 750 рублей.

За новогодние праздники «Дачу Деда Мороза» на ул. Танцорова посетили более 5 тыс. человек. «Дача» открылась для посетителей 19 декабря прошлого года. В новогодние каникулы здесь проходили праздничные программы.

Также предполагалось, что на «Даче Деда Мороза» будут проходить программы, посвящённые празднованию Масленицы. Летом пространство отдадут в пользование молодым художникам.

Напомним, «Дача Синакевича» была реконструирована к 300-летию Перми. Дача пермского мецената, общественного деятеля и главы города Александра Синакевича, возведенная в конце XIX века в неорусском стиле, является объектом культурного наследия.

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#Пермь#Культура#Дача синакевича#Дача#Программа
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