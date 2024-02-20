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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Стали известны подробности гибели людей на ночном пожаре в Перми

Стали известны подробности гибели людей на ночном пожаре в Перми

20 февраля 2024, 14:05
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
В квартире на улице Республиканской погибли мужчина и пожилая женщина

В результате пожара этой ночью в квартире на ул. Республиканской в Перми погибли 46-летний мужчина и 76-летняя женщина. Еще один человек отравился угарным газом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, в одной из комнат квартиры ночь произошло возгорание. Женщина, проживавшая в данной квартире, обнаружив возгорание, сумела покинуть горящее помещение с малолетним ребенком. В ходе тушения пожара обнаружены погибшими проживавшие в квартире мужчина и женщина. Один из жителей дома был доставлен в больницу с отравлением угарным газом.

Следственным отделом по Мотовилихинскому району проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел двух человек в ходе тушения пожара. Следователями завершен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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