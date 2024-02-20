Стали известны подробности гибели людей на ночном пожаре в Перми

По предварительным данным, в одной из комнат квартиры ночь произошло возгорание. Женщина, проживавшая в данной квартире, обнаружив возгорание, сумела покинуть горящее помещение с малолетним ребенком. В ходе тушения пожара обнаружены погибшими проживавшие в квартире мужчина и женщина. Один из жителей дома был доставлен в больницу с отравлением угарным газом.