Телерадиосигнал в Кузбассе будет две недели работать с помехами

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Кратковременные отключения телерадиосигнала пройдут в Кемеровской области. По информации областного филиала РТРС, помехи ожидаются в период с 22 февраля по 8 марта с 12:44 до 13:41.
Причиной неудобств станет солнечная интерференция — явление, когда радиоволны Солнца перебивают радиосигнал и временно ухудшается работа каналов спутниковой связи, уточняет VSE42.Ru. Кроме того, в период интерференции могут не работать пакеты программ «РТРС-1» и «РТРС-2», а также «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяк».