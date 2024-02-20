Телерадиосигнал в Кузбассе будет две недели работать с помехами

Причиной неудобств станет солнечная интерференция — явление, когда радиоволны Солнца перебивают радиосигнал и временно ухудшается работа каналов спутниковой связи, уточняет VSE42.Ru. Кроме того, в период интерференции могут не работать пакеты программ «РТРС-1» и «РТРС-2», а также «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяк».