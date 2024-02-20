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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Телерадиосигнал в Кузбассе будет две недели работать с помехами

Телерадиосигнал в Кузбассе будет две недели работать с помехами

20 февраля 2024, 05:18
Фото: unsplash.com
Помехи ожидаются ежедневно в течение одного часа.

Кратковременные отключения телерадиосигнала пройдут в Кемеровской области. По информации областного филиала РТРС, помехи ожидаются в период с 22 февраля по 8 марта с 12:44 до 13:41.

Причиной неудобств станет солнечная интерференция — явление, когда радиоволны Солнца перебивают радиосигнал и временно ухудшается работа каналов спутниковой связи, уточняет VSE42.Ru. Кроме того, в период интерференции могут не работать пакеты программ «РТРС-1» и «РТРС-2», а также «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяк».

#Общество#Радио#Телевидение#Солнце
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