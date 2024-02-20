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Скончался 72-летний преподаватель мехмата ПГНИУ Сергей Лутманов

Ушел из жизни преподаватель мехмата ПГНИУ, посвятивший вузу более 40 лет жизни

20 февраля 2024, 06:04
Фото: properm.ru; пресс-служба ПГНИУ

Скончался 72-летний преподаватель мехмата ПГНИУ Сергей Лутманов

Вклад пермяка в жизнь вуза отмечен Почетными грамотами и медалью Эйлера «За заслуги».
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ПГНИУ

В воскресенье, 18 февраля, в возрасте 72 лет скончался кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной и экспериментальной механики Пермского государственного университета (ПГНИУ) Сергей Лутманов.

Сергей Викторович родился 3 мая в Перми. Он окончил школу №77 и успешно отучился на механико-математическом факультете ПГНИУ по специальности «Механика». Затем Лутманов работал инженером, старшим научным сотрудником НИИУМС. На преддипломной практике в Институте математики и механики РАН в Екатеринбурге, пермяк получил приглашение поступить в аспирантуру к академику Николаю Красовскому. После аспирантуры Сергей Викторович защитил кандидатскую диссертацию и вернулся в Пермь, а в 1983 году устроился работать в ПГНИУ на кафедру механики и процессов управления.

Сергей Лутманов проработал в университете более 40 лет. Он является автором и соавтором более 100 научных и учебно-методических работ, посвященных управлению динамическими объектами в условиях конфликта и неопределенности, дифференциальным играм и теоретической механике.

Ученый долгое время был тренером и руководителем команды студентов-механиков, выступавшей на всероссийских олимпиадах, а также заместителем декана по научной работе, членом ученого совета мехмата, главным редактором журнала «Вестник ПУ. Математика, механика, информатика». Участвовал он и в других направлениях жизни ПГНИУ, напомнили в пресс-службе вуза.

Сергей Викторович неоднократно был награжден Почетными грамотами министерства образования и науки РФ (2001), университета, факультета, а также медалью Эйлера «За заслуги». Носил звание Почетного работника высшего профессионального образования РФ.

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