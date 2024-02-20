Ушел из жизни преподаватель мехмата ПГНИУ, посвятивший вузу более 40 лет жизни

Сергей Викторович родился 3 мая в Перми. Он окончил школу №77 и успешно отучился на механико-математическом факультете ПГНИУ по специальности «Механика». Затем Лутманов работал инженером, старшим научным сотрудником НИИУМС. На преддипломной практике в Институте математики и механики РАН в Екатеринбурге, пермяк получил приглашение поступить в аспирантуру к академику Николаю Красовскому. После аспирантуры Сергей Викторович защитил кандидатскую диссертацию и вернулся в Пермь, а в 1983 году устроился работать в ПГНИУ на кафедру механики и процессов управления.