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В Березниках в несколько раз выросла нагрузка на педиатров из-за ОРВИ и гриппа

В Березниках в несколько раз выросла нагрузка на педиатров из-за ОРВИ и гриппа

20 февраля 2024, 05:42
Фото: pexels.com
Специалисты ждут, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.

В Березниках увеличилась нагрузка на педиатров из-за роста заболеваемости. В краевом Минздраве отмечают, что каждый день за медпомощью в краевую больницу имени Вагнера обращаются около 1,3 тыс. пациентов с ОРВИ и гриппом. Штатное количество вызовов и приемов больше нормы в 3,5-4 раза. На одного врача нагрузка составляет около 60 детей во время приемов.

При этом укомплектованность участковыми специалистами составляет лишь 60% - это вместе с ростом заболеваемости приводит к очередям. По словам заместителя главного врача по педиатрии Эльвиры Рыбиной, врачи детских поликлиник ведут приемы до последнего пациента, а затем отправляются к пациентам на выезд.

Из-за нынешней эпидемиологической ситуации врачи вынуждены после приемов в больнице выезжать еще примерно на 40 вызовов. Есть участки, где нет педиатров, поэтому медучреждение просит помочь фельдшеров детсадов.

Медики считают, что в ближайшее время ситуация должна стать лучше из-за спада случаев ОРВИ и гриппа.

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#Медицина в Прикамье#Пермь#Орви#Больница#Эпидемия ОРВИ
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