В Березниках в несколько раз выросла нагрузка на педиатров из-за ОРВИ и гриппа

В Березниках увеличилась нагрузка на педиатров из-за роста заболеваемости. В краевом Минздраве отмечают, что каждый день за медпомощью в краевую больницу имени Вагнера обращаются около 1,3 тыс. пациентов с ОРВИ и гриппом. Штатное количество вызовов и приемов больше нормы в 3,5-4 раза. На одного врача нагрузка составляет около 60 детей во время приемов.