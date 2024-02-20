В Березниках водитель иномарки сбил женщину-пешехода

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В минувшую пятницу, 16 февраля, в Березниках около 17:40 в ДТП пострадал пешеход. По предварительным данным, по ул. Аксакова со стороны проспекта Ленина в направлении ул. Щорса за рулем автомобиля Subaru Forester ехал 60-летний мужчина. У дома по ул. Щорса, 37 водитель сбил 41-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии пешеход получила травмы, она проходит амбулаторное лечение. В пресс-службе Госавтоинспекции Березников сообщают, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. В ГИБДД просят всех горожан быть внимательными и не забывать о соблюдении правил дорожного движения.