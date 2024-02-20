properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

В Березниках на нерегулируемом переходе сбили женщину-пешехода

В Березниках водитель иномарки сбил женщину-пешехода

20 февраля 2024, 03:53

В Березниках на нерегулируемом переходе сбили женщину-пешехода

К счастью, никто не погиб.
Сюжет
Дтп

В минувшую пятницу, 16 февраля, в Березниках около 17:40 в ДТП пострадал пешеход. По предварительным данным, по ул. Аксакова со стороны проспекта Ленина в направлении ул. Щорса за рулем автомобиля Subaru Forester ехал 60-летний мужчина. У дома по ул. Щорса, 37 водитель сбил 41-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеход получила травмы, она проходит амбулаторное лечение. В пресс-службе Госавтоинспекции Березников сообщают, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. В ГИБДД просят всех горожан быть внимательными и не забывать о соблюдении правил дорожного движения.

Читайте также:
На трассе Пермь — Березники сгорела машина. Пострадали людиКак пермякам снизить риск попадания в ДТП в обильный снегопад? РекомендацииАрмен Бежанян вступил в конфликт с ГИБДД Прикамья из-за перевернувшегося лесовоза
#Авто#Дтп#Пермь#Березники#Гибдд
Подпишитесь
Создают прецедент. В Пермском крае сотни СНТ судятся с регоператором по вывозу мусора
Сегодня, 02:00
Этим летом городской архив прекратит выдавать документы пермякам
Сегодня, 04:24
Проект центра баскетбола в Перми прошел госэкспертизу
Вчера, 12:57
В Прикамье выпустят книгу о коми-пермяцких богатырях
Вчера, 14:13
Пермяк чуть не утонул в бассейне из-за потери сознания — его спасли школьники
Вчера, 11:01
Схема перекрытия. В Перми на два месяца закроют движение на шоссе Космонавтов
Вчера, 10:12