В дептрансе Перми назвали условие, при котором могут вернуть кондукторов в автобусы

Городские власти намерены запросить дополнительное финансирование для контроля за безбилетниками. Эксперты отмечают, что предпринятые дептрансом меры не обеспечивают должную собираемость платы за проезд. По статистике, плановый показатель безбилетных пассажиров на всех маршрутах составляет 15%, а по факту эта цифра достигла 22%. При этом на работу контрольно-ревизорной службы в прошлом году потрачено более 54 млн рублей, в декабре расходы на работу контролеров превысили плановые показатели на 325%.