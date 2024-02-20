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Published Сегодня, 11:01

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Updated Сегодня, 11:30

Стало известно, при каком условии кондукторы могут вернуться в автобусы Перми

В дептрансе Перми назвали условие, при котором могут вернуть кондукторов в автобусы

20 февраля 2024, 11:01
Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

Стало известно, при каком условии кондукторы могут вернуться в автобусы Перми

На заседании гордумы подвели итоги работы транспортной отрасли за 2023 год.

Контролерам в общественном транспорте Перми планируют повысить зарплату в 1,5 раза — с 26 тыс. до 40 тыс. рублей. Соответствующие поправки в бюджет рассмотрят на февральском заседании гордумы, заявил на заседании комитета Пермской городской Думы по экономическому развитию начальник дептранса Анатолий Путин.

Городские власти намерены запросить дополнительное финансирование для контроля за безбилетниками. Эксперты отмечают, что предпринятые дептрансом меры не обеспечивают должную собираемость платы за проезд. По статистике, плановый показатель безбилетных пассажиров на всех маршрутах составляет 15%, а по факту эта цифра достигла 22%. При этом на работу контрольно-ревизорной службы в прошлом году потрачено более 54 млн рублей, в декабре расходы на работу контролеров превысили плановые показатели на 325%.

Вернут ли кондукторов в городские трамваи и автобусы? По словам Анатолия Путина, невозможно заставить перевозчиков вернуться к прежнему способу оплаты проезда, так как действуют заключенные контракты. При перезаключении контрактов можно рассмотреть такой вариант, но нужно учитывать, что зарплата кондуктора должна составлять около 50 тыс. рублей.

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#Авто#Общество#Пермская езда#Пермь
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