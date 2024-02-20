В дептрансе Перми назвали условие, при котором могут вернуть кондукторов в автобусы

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Контролерам в общественном транспорте Перми планируют повысить зарплату в 1,5 раза — с 26 тыс. до 40 тыс. рублей. Соответствующие поправки в бюджет рассмотрят на февральском заседании гордумы, заявил на заседании комитета Пермской городской Думы по экономическому развитию начальник дептранса Анатолий Путин.
Городские власти намерены запросить дополнительное финансирование для контроля за безбилетниками. Эксперты отмечают, что предпринятые дептрансом меры не обеспечивают должную собираемость платы за проезд. По статистике, плановый показатель безбилетных пассажиров на всех маршрутах составляет 15%, а по факту эта цифра достигла 22%. При этом на работу контрольно-ревизорной службы в прошлом году потрачено более 54 млн рублей, в декабре расходы на работу контролеров превысили плановые показатели на 325%.
Вернут ли кондукторов в городские трамваи и автобусы? По словам Анатолия Путина, невозможно заставить перевозчиков вернуться к прежнему способу оплаты проезда, так как действуют заключенные контракты. При перезаключении контрактов можно рассмотреть такой вариант, но нужно учитывать, что зарплата кондуктора должна составлять около 50 тыс. рублей.