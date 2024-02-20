В Кемерове выявили массовые нарушения правил дорожного движения

В результате к ответственности привлечены более 210 водителей. По статистике, госавтоинспекторы выявили около 15 фактов вождения автомобилей с нечитаемыми госномерами и более 20 случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам. Также на кемеровских дорогах поймали двух нетрезвых водителей и двух водителей без прав. В городской ГИБДД сообщили, что штрафовали более 40 пешеходов за переход проезжей части вне пешеходного перехода или в зоне его видимости.