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Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

В Кемерове выявили массовые нарушения правил дорожного движения

В Кемерове выявили массовые нарушения правил дорожного движения

20 февраля 2024, 05:03
Фото: Изображение Midjourney
В ходе рейдов задержали и отстранили от управления автомобилем двух нетрезвых водителей.

В Кемерове в минувшую пятницу, 16 февраля, состоялись массовые проверки водителей сотрудниками ГИБДД. Мероприятия проводились в связи с Единым днем безопасности, сообщает VSE42.Ru.

В результате к ответственности привлечены более 210 водителей. По статистике, госавтоинспекторы выявили около 15 фактов вождения автомобилей с нечитаемыми госномерами и более 20 случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам. Также на кемеровских дорогах поймали двух нетрезвых водителей и двух водителей без прав. В городской ГИБДД сообщили, что штрафовали более 40 пешеходов за переход проезжей части вне пешеходного перехода или в зоне его видимости.

#Общество#Рейд гибдд#Гибдд#Рейд
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