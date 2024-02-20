В начале февраля на СВО убит многодетный отец из Верещагинского округа

Во время СВО был убит 41-летний житель Верещагинского городского округа Александр Артамонов. В молодости мужчина окончил ПУ-61, получив специальность слесаря по ремонту путевых машин, а затем служил в армии с декабря 2001 по январь 2003 года. После службы Александр остался служить по контракту до мая 2004 года.