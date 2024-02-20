В начале февраля на СВО убит многодетный отец из Верещагинского округа

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
Во время СВО был убит 41-летний житель Верещагинского городского округа Александр Артамонов. В молодости мужчина окончил ПУ-61, получив специальность слесаря по ремонту путевых машин, а затем служил в армии с декабря 2001 по январь 2003 года. После службы Александр остался служить по контракту до мая 2004 года.
О военнослужащем известно, что он участвовал в боевых действиях в Чечне. У мужчины остались три дочери, он погиб 9 февраля текущего года.
Церемония прощания состоится в этот четверг, 22 февраля, в 11:00 в ДК деревни Бородули (ул. Мира, 5), а в 12:00 пройдет траурный митинг, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.