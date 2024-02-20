В Перми демонтировали 52 незаконных НТО

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В краевой столице с 10 февраля начали процесс демонтажа 64 незаконных торговых объектов — эта работа проводится по поручению главы Перми Эдуарда Соснина. Пресс-служба мэрии уточняет, что объекты находятся во всех районах города. Чаще всего предприниматели сами демонтируют объекты, не дожидаясь принудительного сноса.
По словам начальника департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Ольги Чесноковой, объекты, которые самовольно установили, ищут постоянно. Если они не демонтируются вовремя, то принимается решение о принудительном сносе. Уже демонтировано 52 таких объекта: 45 из них бизнесмены убрали сами, семь — принудительно.
Убирать незаконные павильоны с улиц начали активно в юбилейный год по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина. Власти напоминают, что пермяки могут жаловаться на незаконную торговлю в районные администрации и в отделения МВД.