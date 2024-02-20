В Перми демонтировали 52 незаконных НТО

По словам начальника департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Ольги Чесноковой, объекты, которые самовольно установили, ищут постоянно. Если они не демонтируются вовремя, то принимается решение о принудительном сносе. Уже демонтировано 52 таких объекта: 45 из них бизнесмены убрали сами, семь — принудительно.