В Перми ликвидирован холдинг «Экс Авто» из-за непогашенного долга в 1,2 млрд рублей

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В Перми ликвидирован автомобильный холдинг «Экс Авто» из-за непогашенного долга в 1,2 млрд рублей. Решение было принято Арбитражным судом Прикамья на заседании 8 февраля. В ноябре прошлого года завершение процедуры был одобрен комитетом кредиторов. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». Публикации определения в полном объеме и в резолютивной части не было.
По данным Федресурса, организацией была погашена только часть задолженности, 558,5 млн руб. из общей суммы долга в 1,7 млрд рублей. Однако, как утверждает конкурсный управляющий компании Мария Булатова, требования кредиторов, которые не были оплачены из-за недостаточности имущества, являются погашенными.
ООО «Экс Авто» признано несостоятельным еще в 2015 году. До кризиса организация была крупнейшей в Перми автодилером, в ее портфеле насчитывалось 12 брендов. Большая часть крупных объектов недвижимости бывшего автохолдинга продана на аукционах.