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Published Сегодня, 05:28

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В Перми ликвидирован холдинг «Экс Авто» из-за непогашенного долга в 1,2 млрд рублей

В Перми ликвидирован холдинг «Экс Авто» из-за непогашенного долга в 1,2 млрд рублей

20 февраля 2024, 05:28
Фото: 1MI
Компания погасила только 558,5 млн руб. из общей суммы задолженности в 1,7 млрд рублей.

В Перми ликвидирован автомобильный холдинг «Экс Авто» из-за непогашенного долга в 1,2 млрд рублей. Решение было принято Арбитражным судом Прикамья на заседании 8 февраля. В ноябре прошлого года завершение процедуры был одобрен комитетом кредиторов. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». Публикации определения в полном объеме и в резолютивной части не было.

По данным Федресурса, организацией была погашена только часть задолженности, 558,5 млн руб. из общей суммы долга в 1,7 млрд рублей. Однако, как утверждает конкурсный управляющий компании Мария Булатова, требования кредиторов, которые не были оплачены из-за недостаточности имущества, являются погашенными.

ООО «Экс Авто» признано несостоятельным еще в 2015 году. До кризиса организация была крупнейшей в Перми автодилером, в ее портфеле насчитывалось 12 брендов. Большая часть крупных объектов недвижимости бывшего автохолдинга продана на аукционах.

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#Недвижимость#Пермь#Арбитражный суд#Долг#Прикамье#Экс авто#Ликвидация#Ооо#Автодилер#Комитет кредиторов#Конкурсный управляющий#Аукционы#Федресурс
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