В Перми ликвидирован холдинг «Экс Авто» из-за непогашенного долга в 1,2 млрд рублей

В Перми ликвидирован автомобильный холдинг «Экс Авто» из-за непогашенного долга в 1,2 млрд рублей. Решение было принято Арбитражным судом Прикамья на заседании 8 февраля. В ноябре прошлого года завершение процедуры был одобрен комитетом кредиторов. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». Публикации определения в полном объеме и в резолютивной части не было.