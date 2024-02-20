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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 12:57

В Перми на улице Республиканской ночью на пожаре погибли несколько человек

В Перми на улице Республиканской ночью на пожаре погибли несколько человек

20 февраля 2024, 12:55
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Этой ночью полностью выгорела квартира на первом этаже 10-этажного дома.

Этой ночью на пожаре в Перми погибло несколько человек. Ещё один человек травмирован, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в квартире на ул. Республиканская поступило 20 февраля в 00:57. К месту вызова были направлены силы и средства от МЧС России в количестве 39 человек личного состава и 10 единиц техники.

На месте пожарные обнаружили открытое горение из квартиры на первом этаже 10-этажного жилого дома. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 12 человек.

Из дома выведены 36 человек, в том числе девять детей. Пожарные с помощью спасательных устройств звеньями газодымозащитной службы эвакуировали их на свежий воздух.

В настоящее время по факту пожара проводится проверка, все обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

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#Происшествия#Пермь#Пожар#Гу мчс#Погиб
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