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В Перми около Гознака автобус перекрыл сразу три полосы

В Перми около Гознака автобус перекрыл сразу три полосы

20 февраля 2024, 09:42
Фото: «ЧП ДТП Пермь» во ВКонтакте
Пострадавших нет. По факту инцидента проводится проверка.
Сюжет
Дтп

В Перми, 20 февраля, около Гознака автобус перекрыл сразу три дорожные полосы из-за аварии. По одной полосе движение все же сохранилось. Об этом сообщает сообщество «ЧП ДТП Пермь» во ВКонтакте.

Инцидент произошел утром в 7:42 между автобусом №47 и другим транспортным средством, передает 59.RU со ссылкой на пермский дептранс. Водитель сообщил о произошедшем в центральную диспетчерскую службу. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Пострадавших нет. По факту автоаварии проводится проверка.

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