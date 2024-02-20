В Перми около Гознака автобус перекрыл сразу три полосы

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В Перми, 20 февраля, около Гознака автобус перекрыл сразу три дорожные полосы из-за аварии. По одной полосе движение все же сохранилось. Об этом сообщает сообщество «ЧП ДТП Пермь» во ВКонтакте.
Инцидент произошел утром в 7:42 между автобусом №47 и другим транспортным средством, передает 59.RU со ссылкой на пермский дептранс. Водитель сообщил о произошедшем в центральную диспетчерскую службу. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.
Пострадавших нет. По факту автоаварии проводится проверка.