Опять эвакуировали одну из пермских школ. В Минтербезе раскрыли причину

В Перми эвакуировали детей из школы №114. Фотографии детей, стоящих на улице, появились в социальных сетях. В пресс-службе краевого Минтербеза пояснили Properm.ru, что 20 февраля проводилась плановая тренировка по отработке действий при эвакуации детей и сотрудников из школы при возникновении пожара.