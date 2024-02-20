Опять эвакуировали одну из пермских школ. В Минтербезе раскрыли причину

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В Перми эвакуировали детей из школы №114. Фотографии детей, стоящих на улице, появились в социальных сетях. В пресс-службе краевого Минтербеза пояснили Properm.ru, что 20 февраля проводилась плановая тренировка по отработке действий при эвакуации детей и сотрудников из школы при возникновении пожара.
В 12:00 тренировка проводилась для первой смены, в 16:00 ее провели для второй смены. Учебный процесс не нарушен, угрозы для детей или сотрудников школы нет.
В Минтербезе призывают сообщать о ЧП по единому телефону вызова служб экстренного реагирования — 112.