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В Минтербезе раскрыли причину эвакуации школы №114 в Перми

Опять эвакуировали одну из пермских школ. В Минтербезе раскрыли причину

20 февраля 2024, 11:01
Фото: t.me/zhest_perm

В Минтербезе раскрыли причину эвакуации школы №114 в Перми

В образовательном учреждении проводится плановая эвакуация.

В Перми эвакуировали детей из школы №114. Фотографии детей, стоящих на улице, появились в социальных сетях. В пресс-службе краевого Минтербеза пояснили Properm.ru, что 20 февраля проводилась плановая тренировка по отработке действий при эвакуации детей и сотрудников из школы при возникновении пожара.

В 12:00 тренировка проводилась для первой смены, в 16:00 ее провели для второй смены. Учебный процесс не нарушен, угрозы для детей или сотрудников школы нет.

В Минтербезе призывают сообщать о ЧП по единому телефону вызова служб экстренного реагирования — 112.

Фото: t.me/zhest_perm
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#Пермь#Детский мир#Школа#Эвакуация
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