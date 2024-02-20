В Перми призывают проститься с легендарной моделью трамвая

«Пишите нам в личные сообщения воспоминания и истории, связанные с вагоном. А может быть вы решили посвятить вагону поэму? Водитель вы или пассажир… Пишите и пишите. А мы бережно сохраним, оформим и опубликуем ваши эмоции», — пишет ведомство.