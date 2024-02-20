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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

В Перми призывают проститься с легендарной моделью трамвая

В Перми призывают проститься с легендарной моделью трамвая

20 февраля 2024, 06:05
В феврале с улиц города должны уйти все трамвая 80-90-х годов выпуска.

В Перми призывают проститься с легендарным трамваем КТМ-5. Департамент транспорта города запустил в социальных сетях акцию «Окно памяти». Пермякам предлагают окунуться в ностальгию и написать личные истории связанные с покинувшими службу старыми трамваями.

«Пишите нам в личные сообщения воспоминания и истории, связанные с вагоном. А может быть вы решили посвятить вагону поэму? Водитель вы или пассажир… Пишите и пишите. А мы бережно сохраним, оформим и опубликуем ваши эмоции», — пишет ведомство.

Напомним, месяцем ранее в Перми началась эксплуатация новых трамваев. В течение февраля с маршрутов должны уйти все вагоны 80-90-х годов выпуска.

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#Пермь#Трамвай#Акция#Департамент транспорта#Истории#Пассажир#Вагон#Водитель#Эксплуатация#КТМ-5#Окно памяти#Ностальгия#Поэма#Эмоции#Новые трамваи
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