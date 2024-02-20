В Перми призывают проститься с легендарной моделью трамвая

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В Перми призывают проститься с легендарным трамваем КТМ-5. Департамент транспорта города запустил в социальных сетях акцию «Окно памяти». Пермякам предлагают окунуться в ностальгию и написать личные истории связанные с покинувшими службу старыми трамваями.
«Пишите нам в личные сообщения воспоминания и истории, связанные с вагоном. А может быть вы решили посвятить вагону поэму? Водитель вы или пассажир… Пишите и пишите. А мы бережно сохраним, оформим и опубликуем ваши эмоции», — пишет ведомство.
Напомним, месяцем ранее в Перми началась эксплуатация новых трамваев. В течение февраля с маршрутов должны уйти все вагоны 80-90-х годов выпуска.