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В Перми продают помещение не открывшегося «Золотого яблока» почти за 300 млн рублей

В Перми продают помещение не открывшегося «Золотого яблока» почти за 300 млн рублей

20 февраля 2024, 08:14
Фото: Яндекс Карты
Пермский филиал «Золотого яблока» был готов к открытию в 2023 году.

В Перми продают помещение не открывшегося магазина за 285,3 млн рублей.
На объявление площадки Avito.ru первым обратило внимание издание 59.RU.

Объект располагается на улице Комсомольский проспект, 36. На продажу выставлены два этажа помещения общей площадью 1423,4 кв. м. Площадь первого этажа составляет 729,4 кв. м., площадь второго — 694 кв. м. Продавцом актива выступает «ТЦ „Гермес“.

«В помещении выполнены все необходимые ремонтно-строительные работы до стадии „чистовая“ отделка. Все необходимые инженерные системы и мощности имеются. Подробная информация предоставляется по запросу. Имеется одна входная группа со стороны Комсомольского проспекта. Помещение продается полностью», — сообщает торговый центр.

В 2012 году помещение было выкуплено торговой сетью «Золотое яблоко». В 2019 году сообщалось, что пермский филиал займет оба этажа. В 2023 году магазин должен был открыться, однако в мае актив хотели сдать арендаторам.

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#Недвижимость#Пермь#Торговый центр#Продажа#Авито#Помещение#Золотое яблоко
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