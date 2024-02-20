В Перми уберут оставшиеся опоры контактной сети троллейбусов

В ноябре 2020 года стало известно, что Контрольно-счетная палата Перми организовала проверку МУП «Пермгорэлектротранс». Поводом для аудита предприятия стала продажа контактной сети троллейбусов. 16 ноября 2020 года во время заседания временной транспортной комиссии Пермской городской думы депутат Владимир Молоковских заявил, что контактная сеть могла быть сдана в металлолом по заниженной стоимости. Контактную сеть весом 194 тонны продали за 36,8 млн рублей. По подсчетам депутата, это на 25% ниже рыночной стоимости. Молоковских сообщил, что городской бюджет мог потерять 12 млн рублей. Чем закончилась проверка — неизвестно.