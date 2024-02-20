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В Пермском крае наказали водителя, сбившего двух подростков на питбайке

В Пермском крае наказали водителя, сбившего двух подростков на питбайке

20 февраля 2024, 11:31
Фото: fusionbrain.ai
Несовершеннолетние получили травмы ног.
Сюжет
Дтп

В Пермском крае взыскали компенсацию с 51-летнего водителя Renault Duster, который сбил двух подростков на мини-мотоцикле. Он при повороте не уступил дорогу питбайку, который ехал во встречном направлении. Пострадал 16-летний водитель и его 15-летний пассажир. У обоих подростков пострадали ноги, одному из парней пришлось срочно проводить операцию, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.

Водителя автомобиля приговорили к 1,5 годам ограничения свободы, также его обязали возместить моральный ущерб: 450 и 400 тыс. рублей соответственно. Водитель вовремя не выплатил деньги, тогда с него взыскали исполнительский сбор на 60 тыс. рублей, запретили выезжать из страны. После этого водитель выплатил компенсацию.

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#Дтп#Мвд#Пермь#Детский мир#Полиция
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