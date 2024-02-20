В Пермском крае наказали водителя, сбившего двух подростков на питбайке

В Пермском крае взыскали компенсацию с 51-летнего водителя Renault Duster, который сбил двух подростков на мини-мотоцикле. Он при повороте не уступил дорогу питбайку, который ехал во встречном направлении. Пострадал 16-летний водитель и его 15-летний пассажир. У обоих подростков пострадали ноги, одному из парней пришлось срочно проводить операцию, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.