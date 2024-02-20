В Прикамье простились со 100-летним ветераном Великой Отечественной войны

В августе 1942 года Казакова призвали в армию, определив в минометные войска в легендарную модель танка «Катюша». «В составе 440-го миномётного дивизиона 314-го Гвардейского полка Иван Семёнович участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, освобождал Украину, Польшу, Австрию, Чехословакию и дошёл до Берлина в звании младшего сержанта», пишет сообщество. После войны Иван проходил обучение в Австрии на телеграфиста, а в 1947 году вернулся домой.