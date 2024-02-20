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В Прикамье простились со 100-летним ветераном Великой Отечественной войны

В Прикамье простились со 100-летним ветераном Великой Отечественной войны

20 февраля 2024, 06:40
Фото: Администрация Верещагинского городского округа
Траурный митинг пройдет в Верещагино, 21 февраля, во Дворце досуга на улице Железнодорожная, д. 16.
Сюжет
Армия

В Пермском крае простились с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Казаковым. Мужчина недавно отметил свой 100-летний юбилей. Об этом сообщает администрация Верещагинского городского округа во ВКонтакте.

В августе 1942 года Казакова призвали в армию, определив в минометные войска в легендарную модель танка «Катюша». «В составе 440-го миномётного дивизиона 314-го Гвардейского полка Иван Семёнович участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, освобождал Украину, Польшу, Австрию, Чехословакию и дошёл до Берлина в звании младшего сержанта», пишет сообщество. После войны Иван проходил обучение в Австрии на телеграфиста, а в 1947 году вернулся домой.

Иван Семенович получил на фронте такие награды, как орден Отечественной войны II степени, медали Жукова, «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За Отвагу», «За боевые заслуги», «Ветеран труда», а также множество других юбилейных наград.

«Искренние соболезнования родным и близким. Низкий поклон и вечная память, которой не будет забвения», — сообщает администрация.

В среду, 21 февраля, в Верещагино пройдет траурный митинг во Дворце досуга на улице Железнодорожная, д. 16. В этот же день состоится прощание, с 11.30 до 12.30.

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