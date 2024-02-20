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В Прикамье сотрудники полиции расстреляли отказавшийся останавливаться автомобиль

В Прикамье сотрудники полиции расстреляли отказавшийся останавливаться автомобиль

20 февраля 2024, 07:16
Два пассажира автомобиля получили огнестрельные ранения. Полицейские подпали под проверку следствия.

В Пермском крае сотрудники правоохранительных органов расстреляли отказавшийся останавливаться автомобиль. В ходе инцидента ранения получили парень и несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Вечером, 19 февраля, сотрудниками дорожно-патрульной службы был замечен автомобиль «ВАЗ-21099» около деревни Петушки. Машина передвигалась без номеров. Наряд ДПС попытался остановить правонарушителей однако вместо этого автомобиль только ускорился. «Во время погони старший лейтенант Гавранин достал служебный автомат АКС-74 и 30 раз выстрелил по машине», сообщается в социальной сети.

Через десять минут машина остановилась. Выяснилось, что огнестрельные ранения получили 17-летняя девушка и 22-летний молодой человек. Сильнее всего пострадала девушка, ей дважды выстрелили в спину, дважды в ногу и один раз в живот. Парню повезло несколько больше, пуля попала в пятку левой ноги.

Водителем транспортного средства был 21-летний Даниил. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, без водительских прав. Нарушитель был задержан, а пострадавших увезла бригада скорой помощи. Раненные на данный момент находятся в больнице.

Следственными органами проводится проверка. Под проверку следствия попали и сами полицейские. Корреспондент Properm.ru отправил запрос МВД по Пермскому краю.

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