В Прикамье сотрудники полиции расстреляли отказавшийся останавливаться автомобиль

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В Пермском крае сотрудники правоохранительных органов расстреляли отказавшийся останавливаться автомобиль. В ходе инцидента ранения получили парень и несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Вечером, 19 февраля, сотрудниками дорожно-патрульной службы был замечен автомобиль «ВАЗ-21099» около деревни Петушки. Машина передвигалась без номеров. Наряд ДПС попытался остановить правонарушителей однако вместо этого автомобиль только ускорился. «Во время погони старший лейтенант Гавранин достал служебный автомат АКС-74 и 30 раз выстрелил по машине», сообщается в социальной сети.
Через десять минут машина остановилась. Выяснилось, что огнестрельные ранения получили 17-летняя девушка и 22-летний молодой человек. Сильнее всего пострадала девушка, ей дважды выстрелили в спину, дважды в ногу и один раз в живот. Парню повезло несколько больше, пуля попала в пятку левой ноги.
Водителем транспортного средства был 21-летний Даниил. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, без водительских прав. Нарушитель был задержан, а пострадавших увезла бригада скорой помощи. Раненные на данный момент находятся в больнице.
Следственными органами проводится проверка. Под проверку следствия попали и сами полицейские. Корреспондент Properm.ru отправил запрос МВД по Пермскому краю.