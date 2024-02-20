В Прикамье сотрудники полиции расстреляли отказавшийся останавливаться автомобиль

Через десять минут машина остановилась. Выяснилось, что огнестрельные ранения получили 17-летняя девушка и 22-летний молодой человек. Сильнее всего пострадала девушка, ей дважды выстрелили в спину, дважды в ногу и один раз в живот. Парню повезло несколько больше, пуля попала в пятку левой ноги.