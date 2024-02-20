В Прикамье за 2023 год совершено более 15 тысяч сделок с новостройками

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
В 2023 году в Пермском крае было совершено 15 тыс. 301 сделка на первичном рынке жилой недвижимости. Это на 19% больше, чем в 2021 году, сообщает «ЦИАН. Аналитика».
Регион занял четвёртое место в ПФО по количеству сделок, пропустив вперед Татарстан (26 тыс. 683 сделки), Башкортостан (22 тыс. 963) и Нижегородскую область (15 тыс. 867).
На 10 регионов, лидирующих по количеству сделок на первичном рынке, пришлось 60% общего числа сделок. По сравнению с предыдущими годами концентрация спроса немного снизилась (в 2022 г. на 10 регионов-лидеров приходилось 64% всех сделок, в 2021 г. — 62%).
Список лидеров достаточно устойчив — это Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область, Новосибирская область, Тюменская область, Ростовская область, Татарстан и Ленинградская область.
В Ненецком АО и Еврейской АО в 2023 г. не было заключено ни одной сделки на первичном рынке. Менее 100 сделок было заключено в Чукотском АО, Мурманской и Магаданской областях.