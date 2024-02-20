В Прикамье за год было вынесено 48 оправдательных приговоров

По статистике прокуратуры, для сравнения, за прошлый год выросло число переданных в суды дел в сфере экономики — 438 обвинительных заключений поступили в суды с января по ноябрь, в 2022 году за тот же период — 368. Число уголовных дел, связанных с расходованием бюджета, в прошлом году уменьшилось — в суд было передано три материала против семи годом ранее, хотя число выявленных нарушений незначительно уменьшилось — 1 253 в 2023 году и 1 223 в 2022 году. Наиболее серьезно по статистике прокуратуры выросло число расследованных преступлений в сфере ЖКХ — в суд поступило 328 исков против 151 в 2022 году.