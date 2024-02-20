В Прикамье за год было вынесено 48 оправдательных приговоров

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
За 2023 год суды Пермского края рассмотрели более 895,2 тыс. дел и более 426,5 материалов, следует из предоставленной журналисту Properm.ru пресс-службой краевой инстанции информации. Большее число производств легло на плечи мировых судей — 81,9%.
Чаще всего среди гражданских исков, рассмотренных в прошлом году — споры по жилищным вопросам (319 144 дела или 47,1%) и споры по кредитным обязательствам (297 223 дела или 43,8%). Административные споры в 89,1% касались начисления налогов и сборов. Дела об административных правонарушениях также касались неуплаты налогов (24 749 или 14,2%) и взыскании административных штрафов (31 564 или 23,3%).
Количество уголовных дел, рассмотренных судами края в минувшем году, весьма незначительно и составляет 1,3% от общего числа или 17 657 дел.
Уголовных дел, рассмотренных в прошлом году первой инстанции — 14 511, это на 3,1% меньше, чем в 2022 году. Из них в 0,4% случаев (столько же в процентном соотношении, как в 2022 году) были вынесены оправдательные приговоры. Судами региона по уголовным делам были оправданы 48 лиц. Для сравнения, в целом по России в 2022 году было вынесено 0,33% оправдательных приговоров от общего числа рассмотренных уголовных дел. По категориям дел, где выносятся оправдательные приговоры, статистика судами не ведется.
Реальное лишение свободы назначено 3 279 осужденным 27,5% от общего числа обвинительных приговоров. Обязательные работы назначены 2 564 лицам или 21,5%. Исправительные работы назначены 1 842 лицам или 15,4%. Условное наказание назначено 1 376 лицам или 11,5%. Ограничение свободы как основной вид наказания назначено 1 165 лицам или 9,8%. Принудительные работы назначены 575 лицам или 4,8%.
Штраф как основной вид наказания назначен 894 лицам или 7,5%. Всего сумма штрафов в качестве основного вида уголовного наказания составила 59 млн 701 тыс. 882 ₽. По данным суда, взыскание штрафов за прошлый год исполнено на 77%, в бюджет поступило 45,9 млн рублей.
Наибольшую долю от общего количества рассмотренных судьями Пермского края уголовных дел составляют преступления против собственности (экономические преступления) — 5 368 дел (37%), сообщили в суде.
По статистике прокуратуры, для сравнения, за прошлый год выросло число переданных в суды дел в сфере экономики — 438 обвинительных заключений поступили в суды с января по ноябрь, в 2022 году за тот же период — 368. Число уголовных дел, связанных с расходованием бюджета, в прошлом году уменьшилось — в суд было передано три материала против семи годом ранее, хотя число выявленных нарушений незначительно уменьшилось — 1 253 в 2023 году и 1 223 в 2022 году. Наиболее серьезно по статистике прокуратуры выросло число расследованных преступлений в сфере ЖКХ — в суд поступило 328 исков против 151 в 2022 году.
На втором месте по числу рассмотренных в 2023 году уголовные дела, связанные с ДТП, их за год было рассмотрено 1 754 (12,1%).