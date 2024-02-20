В Соликамске передано в суд дело курьера мошенников, заполучившего 600 тысяч рублей

Пособник мошенников пояснил, что работу курьера нашел в интернете. Сам злоумышленник проживал в Тюмени. Ранее жертвой афериста стала 98-летняя жительница Перми, к которой он приехал в роли водителя. За «спасение внука» пожилая женщина передала 100 тыс. рублей и вещи в больницу.