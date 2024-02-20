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В Соликамске передано в суд дело курьера мошенников, заполучившего 600 тысяч рублей

В Соликамске передано в суд дело курьера мошенников, заполучившего 600 тысяч рублей

20 февраля 2024, 07:38
Фото: 1MI
Жертвами жителя Тюмени стали трое прикамских пенсионеров.

Соликамскими следователями окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 24-летнего уроженца Ханты-Мансийского автономного округа. Курьеру мошенников предъявлено обвинение в совершении трех преступных эпизодов, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В августе прошлого года в дежурную часть территориального отдела внутренних дел обратились два пенсионера 1938 года рождения. Заявители стали жертвами телефонных мошенников, работавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Соликамцы передали в руки прибывшего курьера более 500 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был изобличен и задержан за пределами Пермского края, в Тюмени.

Пособник мошенников пояснил, что работу курьера нашел в интернете. Сам злоумышленник проживал в Тюмени. Ранее жертвой афериста стала 98-летняя жительница Перми, к которой он приехал в роли водителя. За «спасение внука» пожилая женщина передала 100 тыс. рублей и вещи в больницу.

Органами следствия в отношении молодого человека было возбуждено три уголовных дел, которые впоследствии объединили в одно производство. В отношении обвиняемого избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Причиненный материальный ущерб был возмещен в полном объеме.

#Общество#Суд#Криминал#Мошенники#Уголовное дело#Полиция#Соликамск
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