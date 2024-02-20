Введение штрафов за надписи в электричках поддержали в МГД

Posted Сегодня, 19:24
Published Сегодня, 19:24
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
По этому проекту, жителям грозят штрафы от 500 до тысячи рублей, должностные лица будут платить от двух до трех тысяч рублей, а юридические лица — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Сейчас подобное нарушение не имеет административной ответственности по действующему кодексу, пишет 360tv.ru.
Предложено также увеличить штрафы за повреждение путевых объектов, которые не изменялись с 2007 года и в настоящее время составляют от 300 до тысячи рублей.