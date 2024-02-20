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Published Сегодня, 19:24

Modified Сегодня, 19:25

Updated Сегодня, 19:25

Введение штрафов за надписи в электричках поддержали в МГД

20 февраля 2024, 19:24
Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике рекомендовала столичному парламенту принять предложение о введении штрафов за несанкционированные надписи, рекламу, наклейки и изображения на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.

По этому проекту, жителям грозят штрафы от 500 до тысячи рублей, должностные лица будут платить от двух до трех тысяч рублей, а юридические лица — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Сейчас подобное нарушение не имеет административной ответственности по действующему кодексу, пишет 360tv.ru.

Предложено также увеличить штрафы за повреждение путевых объектов, которые не изменялись с 2007 года и в настоящее время составляют от 300 до тысячи рублей.

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