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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

YouTube-пранкер забрался на сцену на церемонии вручения Bafta

20 февраля 2024, 07:32
На вручении престижной кинопремии Bafta произошел неприятный инцидент, пишет Pravda.Ru.

Один из популярных YouTube-блогеров, специализирующихся на розыгрышах, смог без труда проникнуть на сцену и присоединиться к команде «Оппенгеймера», которая получала свою заслуженную награду. Его наряд и поведение были настолько убедительными, что не все сразу осознали, что происходит.

Когда обман был раскрыт, онлайн-трансляция церемонии была приостановлена, а шутника задержала охрана. Оказалось, что за этим розыгрышем стоял известный блогер Lizwani, который славится своими неожиданными появлениями на различных публичных мероприятиях. Ранее он уже неоднократно устраивал скандальные выходки на футбольных матчах и даже вмешивался в Zoom-лекции. Однако теперь его интересом стали торжественные церемонии.

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