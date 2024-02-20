YouTube-пранкер забрался на сцену на церемонии вручения Bafta

Когда обман был раскрыт, онлайн-трансляция церемонии была приостановлена, а шутника задержала охрана. Оказалось, что за этим розыгрышем стоял известный блогер Lizwani, который славится своими неожиданными появлениями на различных публичных мероприятиях. Ранее он уже неоднократно устраивал скандальные выходки на футбольных матчах и даже вмешивался в Zoom-лекции. Однако теперь его интересом стали торжественные церемонии.