За год в Перми назначили 18 тысяч штрафов за безбилетный проезд в транспорте

За прошлый год в Пермском крае контролеры провели почти 175 тыс. проверок: составлено 19,7 тыс. протоколов, по итогам их рассмотрения было назначено 18,2 тыс. штрафов на 38 млн рублей. «Новый компаньон» уточняет, что в бюджет пока поступило только 14,5 млн рублей из 38 млн рублей. За 2022 год было составлено 15,6 тыс. протоколов, «зайцев» оштрафовали на 26 млн рублей.