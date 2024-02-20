За год в Перми назначили 18 тысяч штрафов за безбилетный проезд в транспорте

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
За прошлый год в Пермском крае контролеры провели почти 175 тыс. проверок: составлено 19,7 тыс. протоколов, по итогам их рассмотрения было назначено 18,2 тыс. штрафов на 38 млн рублей. «Новый компаньон» уточняет, что в бюджет пока поступило только 14,5 млн рублей из 38 млн рублей. За 2022 год было составлено 15,6 тыс. протоколов, «зайцев» оштрафовали на 26 млн рублей.
По словам начальника городского Дептранса Анатолия Путина, в 2023 году общественный транспорт перевез 233,8 млн человек — это на 28,4 млн больше, чем в 2022 году.
Чаще всего пермяки платили за проезд банковскими картами через валидаторы — 48,15%. Наличными за поездку платили только 5,69%. За год от оплаты проезда в городской бюджет поступило 4,8 млрд рублей, около 6,5 млн рублей потрачено для оплаты транспортной работы, дотации из городского бюджета — 1,3 млрд рублей.
Ранее для решения проблемы с безбилетниками в Перми работали не только контролеры, но и мобильные агенты, однако от них было решено отказаться.