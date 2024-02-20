За год в Пермском крае установлена 31 быстрая зарядная станция для электромобилей

Четыре расположены в Пермском муниципальном округе, по две — в Краснокамском и Добрянском городских округах и по одной на землях Очерского, Лысьвенского, Соликамского и Верещагинского городских округов, а также в Кунгурском, Кудымкарском, Большесосновском и Березовском округах. Остальные 15 быстрых зарядных станций установлены в Перми.