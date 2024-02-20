За год в Пермском крае установлена 31 быстрая зарядная станция для электромобилей

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
За минувший год в Прикамье появилась 31 быстрая зарядная станция для электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Четыре расположены в Пермском муниципальном округе, по две — в Краснокамском и Добрянском городских округах и по одной на землях Очерского, Лысьвенского, Соликамского и Верещагинского городских округов, а также в Кунгурском, Кудымкарском, Большесосновском и Березовском округах. Остальные 15 быстрых зарядных станций установлены в Перми.
Пермский край с 2023 года присоединился к федеральному пилотному проекту по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. На старте проекта в конце 2022 года в регионе действовало порядка 50 зарядных станций публичного доступа, большая часть из которых была расположена в Перми.