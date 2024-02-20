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Updated Сегодня, 13:52

За год в Пермском крае установлена 31 быстрая зарядная станция для электромобилей

За год в Пермском крае установлена 31 быстрая зарядная станция для электромобилей

20 февраля 2024, 13:49
Фото: правительство Пермского края
В этом году запланированы еще 35 станций.

За минувший год в Прикамье появилась 31 быстрая зарядная станция для электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Четыре расположены в Пермском муниципальном округе, по две — в Краснокамском и Добрянском городских округах и по одной на землях Очерского, Лысьвенского, Соликамского и Верещагинского городских округов, а также в Кунгурском, Кудымкарском, Большесосновском и Березовском округах. Остальные 15 быстрых зарядных станций установлены в Перми.

Пермский край с 2023 года присоединился к федеральному пилотному проекту по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. На старте проекта в конце 2022 года в регионе действовало порядка 50 зарядных станций публичного доступа, большая часть из которых была расположена в Перми.

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