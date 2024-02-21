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Активы автодилера «Рольф» взыскали в пользу государства

21 февраля 2024, 17:20
Активы автодилера «Рольф» возвращены государству по решению Московского районного суда Санкт-Петербурга. Генпрокуратура России подала иск, и суд признал правомерность его требований.

В результате рассмотрения дела, суд указал, что все акции АО «Рольф», находившиеся в собственности компаний «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и ООО «Рольф Тех», должны быть переданы в доход государства, пишет 360tv.ru.

В 2019 году возбуждено уголовное дело в отношении основателя холдинга «Рольф» Сергея Петрова и других руководителей компаний. Им предъявлено обвинение в выводе денежных средств за пределы страны.

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