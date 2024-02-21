Активы автодилера «Рольф» взыскали в пользу государства

В результате рассмотрения дела, суд указал, что все акции АО «Рольф», находившиеся в собственности компаний «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и ООО «Рольф Тех», должны быть переданы в доход государства, пишет 360tv.ru.