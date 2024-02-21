Дело о хищении 12,7 миллионов у матери погибшего на Донбассе поступило в суд Казани

В июле 2022 года были задержаны первые подозреваемые в в хищении у Нечаевой и ряда других пострадавших денег с банковских счетов, всем им было предъявлено обвинение. Подозреваемые были задержаны на съемной квартире в Казани и этапированы в Пермь. Позднее следствие задержало в разных регионах и других участников дела. Трое из подельников были задержаны в Хабаровске.