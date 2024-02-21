Дело о хищении 12,7 миллионов у матери погибшего на Донбассе поступило в суд Казани

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В Приволжский суд Казани поступило второе уголовное дело о хищении денег у матери и сестры погибшего весной 2022 года военного Артема Нечаева. Обвиняемых шесть, это Владислав Бондарь, Антон Бузыцкий, Владимир Короленко, Шамси Мамедов, Тимур Мухситдинов и Динар Хисматуллин. Всем им вменяется разное число эпизодов мошенничества (ст.159 ч.4 УК РФ) и краж в особо крупном размере (ст.158 ч. 4 п. а). Дело поступило на рассмотрение судье Рафаэлю Бакирову. Дата первого заседания еще не назначена, следует из картотеки дела.
В отдельное производство судом выделены и направлены в другой суд по подсудности материалы дела в отношении Тимура Мухситдинова. Как рассказали журналисту Properm.ru в инстанции, его будут судить в Советском суде Казани.
По словам Валентины Нечаевой, никаких уведомлений от суда о том, что дело поступило на рассмотрение, как и в первом случае. Женщина поясняет, что когда из СМИ она узнала о передачи дела в суд, она сама звонила помощнику судьи, но на заседания для допроса приглашена не была и не заявила в рамках уголовного процесса гражданский иск.
Сейчас прокуратура направила апелляционное представление на приговор, вынесенный заключившим досудебное соглашение со следствием и раскрывшие детали преступления Рамилем Идрисовым и Нозимом Хоралиевым. Суд постановил, что все одиннадцать потерпевших могут взыскать похищенные средства в гражданском судопроизводстве. Хоралиеву суд назначил 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, Идрисову — 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года. Гособвинение просило назначить им реальные сроки наказания, соответственно, 6,5 и 7 лет в колонии общего режима.
В июле 2022 года были задержаны первые подозреваемые в в хищении у Нечаевой и ряда других пострадавших денег с банковских счетов, всем им было предъявлено обвинение. Подозреваемые были задержаны на съемной квартире в Казани и этапированы в Пермь. Позднее следствие задержало в разных регионах и других участников дела. Трое из подельников были задержаны в Хабаровске.
В мае 2022 года стало известно, что мошенники похитили у Валентины Нечаевой и ее дочери 12,7 млн рублей. Большую часть денег женщина получила в качестве государственных выплат после гибели сына Артема в зоне СВО. Еще 1,5 млн рублей мошенники принудили взять в кредит, в том числе в Сбербанке. На момент передачи уголовного дела в суд Нечаева погасила все взятые по требованию мошенников кредиты.