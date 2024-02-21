Диетолог Кристина Войт дала советы по понижению уровня холестерина в крови

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Следуя советам Кристины Войт, чтобы поддерживать здоровье без применения лекарств, важно уменьшить потребление соли, обеспечить полноценный сон продолжительностью 6-8 часов и всегда завтракать сразу после пробуждения. Это поможет снизить уровень кортизола утром и уменьшить стресс для организма, пишет pravda.ru.
Войт отмечает, что уровень холестерина может быть высоким даже при хорошем самочувствии и нормальном весе. Однако она подчеркивает, что не стоит полностью исключать мясо из рациона, а следует обратить внимание на его выбор и количество. Она рекомендует уменьшить потребление красного мяса и добавить больше рыбы и морепродуктов.