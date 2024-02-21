properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Диетолог Кристина Войт дала советы по понижению уровня холестерина в крови

21 февраля 2024, 06:20
По ее мнению, основные шаги в этом направлении — это ограничение потребления желтков куриного яйца, сокращение использования кулинарной соли и жареной пищи. Она также рекомендует добавить больше фруктов, овощей, а также запеченной и тушеной пищи в рацион.

Следуя советам Кристины Войт, чтобы поддерживать здоровье без применения лекарств, важно уменьшить потребление соли, обеспечить полноценный сон продолжительностью 6-8 часов и всегда завтракать сразу после пробуждения. Это поможет снизить уровень кортизола утром и уменьшить стресс для организма, пишет pravda.ru.

Войт отмечает, что уровень холестерина может быть высоким даже при хорошем самочувствии и нормальном весе. Однако она подчеркивает, что не стоит полностью исключать мясо из рациона, а следует обратить внимание на его выбор и количество. Она рекомендует уменьшить потребление красного мяса и добавить больше рыбы и морепродуктов.

Подпишитесь
Стало известно, когда туроператоры возобновят чартерные рейсы из Перми в Турцию
Сегодня, 05:07
Этой весной в Перми подорожает шаурма. Причины роста цен
Сегодня, 05:27
Пермяки стали тратить меньше на все, кроме еды и развлечений
Сегодня, 03:49
Глава СК заинтересовался обстрелом автомобиля во время погони в Пермском крае
Сегодня, 02:54
В Перми запустили первое в РФ производство футбольных бутс
Сегодня, 04:14
В Прикамье готовятся к вспышке клещевой активности
Сегодня, 05:07