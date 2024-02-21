Диетолог Кристина Войт дала советы по понижению уровня холестерина в крови

Войт отмечает, что уровень холестерина может быть высоким даже при хорошем самочувствии и нормальном весе. Однако она подчеркивает, что не стоит полностью исключать мясо из рациона, а следует обратить внимание на его выбор и количество. Она рекомендует уменьшить потребление красного мяса и добавить больше рыбы и морепродуктов.