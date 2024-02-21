Два автобуса в Перми будут следовать в объезд. Схема

Движение автобусов №28 и №29 в Перми временно изменится. В период с 9:00 24 февраля по 20:00 26 февраля они будут объезжать ул. Советской Армии и проспект Декабристов, остановки по пути следования останутся прежними. Однако, как уточняет пресс-служба городского департамента транспорта, остановка «Школа №3» по ул. Советской Армии обслуживаться не будет.