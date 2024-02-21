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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

В Перми автобусы №28 и №29 пустят в объезд из-за работ на коммунальных сетях

Два автобуса в Перми будут следовать в объезд. Схема

21 февраля 2024, 12:42
Фото: properm.ru

В Перми автобусы №28 и №29 пустят в объезд из-за работ на коммунальных сетях

Ограничения продлятся в течение трех дней.

Движение автобусов №28 и №29 в Перми временно изменится. В период с 9:00 24 февраля по 20:00 26 февраля они будут объезжать ул. Советской Армии и проспект Декабристов, остановки по пути следования останутся прежними. Однако, как уточняет пресс-служба городского департамента транспорта, остановка «Школа №3» по ул. Советской Армии обслуживаться не будет.

Фото: Telegram-канал «Пермский транспорт»

Пермяки могут воспользоваться остановочным пунктом по ул. Карпинского. Изменения в движении автобусов связаны с аварийными работами на коммунальных сетях по ул. Советской Армии.

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#Авто#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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